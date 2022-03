Epigmenio Ibarra acusa de racista a Felipe Calderón y amenaza con exhibirlo en documental

El periodista Epigmenio Ibarra estrenó la tarde del viernes su nuevo documental “Una Obra del Pueblo”, el cual, habla sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se inaugurará este lunes 21 de marzo. Ante ello, el expresidente Felipe Calderón, criticó una de las escenas del reportaje.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario hizo un comentario sobre la escena donde el general Gustavo Ricardo Vallejo, encargado de la obra del AIFA, le habla a la estatua del general Felipe Ángeles.

“Pero no es culpa del General Vallejo. Él recibe órdenes. Qué pena que utilicen (y así) a soldados mexicanos para los caprichos del guatemalteco”, escribió Calderón, citando un tuit del exdiputado federal y militante del PRD, Fernando Belaunzarán.

Pero no es culpa del General Vallejo. El recibe órdenes. Qué pena que utilicen (y así) a soldados mexicanos para los caprichos del guatemalteco. https://t.co/pFZ3ceskgF — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 19, 2022

Por ello, Epigmenio Ibarra respondió ante el señalamiento de Calderón, donde aclaró que es mexicano de nacimiento. “Ser guatemalteco sería @FelipeCalderon para mí un enorme honor. Admiro, quiero y respeto a los pueblos centroamericanos y para mí las fronteras son puntos y rayas en un mapa. Soy mexicano por nacimiento; hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chozno de mexicanas y mexicanos”, se lee en el tuit del periodista.

Pretende @FelipeCalderon, como todo fascista, usar “guatemalteco” como insulto. Explota la xenofobia y el racismo de sus seguidores. Su furia vs los “otros”, los extranjeros, los diferentes. Es solo un miserable promotor del odio que tiene las manos manchadas de sangre inocente. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 20, 2022

Asimismo, Epigmenio criticó lo dicho por el expresidente, asegurando que pretendió usar la palabra “guatemalteco como un insulto”.

“Pretende @FelipeCalderon, como todo fascista, usar ‘guatemalteco’ como insulto. Explota la xenofobia y el racismo de sus seguidores. Su furia vs los “otros”, los extranjeros, los diferentes. Es solo un miserable promotor del odio que tiene las manos manchadas de sangre inocente”, señaló.

El video, con una duración de una hora con 12 minutos, inicia con una frase del General Felipe Ángeles Ramírez, en donde se lee “La política no es un fin, la revolución no es un fin. Si no medios para hacer hombres a los hombres”.

Durante la grabación se muestra a detalle la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía mediante un recorrido que hace el presidente López Obrador, junto con elementos de la Sedena.

Tras dos días de su estreno, el documental ya cuenta con 963 mil 978 vistas en la plataforma de YouTube.

No lo va a dejar sin documental

Más tarde este mismo domingo Ibarra también advirtió a Calderón que no lo va a dejar sin un documental en el que exhibirá la corrupción y la guerra contra el narco en su sexenio, entre otras cosas.