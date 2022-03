AMLO no emite nombramiento del Gobernador de Palacio Nacional, pese a que ya venció el plazo

13 meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso revivir el cargo de Gobernador de Palacio Nacional; éste sigue sin ser nombrado, a pesar de que ya fue autorizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en junio pasado.

El 19 de febrero de 2021, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se instruye “la creación de una Unidad Administrativa a cargo del Gobernador de Palacio Nacional”, quien sería designado en un plazo no mayor a los 60 días días naturales a partir de esa fecha.

Este acuerdo fue dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dicha unidad administrativa “estará a cargo de un servidor público a quien se le denominará Gobernador de Palacio Nacional y quien será designado por el Titular del Ejecutivo Federal”, es decir, AMLO.

Pero, ¿por qué es necesario revivir el cargo de Gobernador de Palacio Nacional? De acuerdo con el DOF, este acuerdo surge considerando que éste recinto, cuya construcción inició en 1522, es “un lugar de referencia donde han residido diversos Gobernantes y Poderes de la Unión en sus distintas etapas históricas de nuestra Nación, así como el lugar en donde se han tomado las decisiones que han marcado el rumbo de nuestra actual forma de Gobierno”. Además, dicho cargo “fue importante a mediados de siglo XIX, dado a que era la persona nombrada por el Presidente de la República encargada de resguardar y mantener el recinto en buenas condiciones para el aprovechamiento del Ejecutivo Federal y de las demás áreas administrativas que requiriera la entonces administración pública”.

“Con la finalidad de que el Ejecutivo Federal, a mi cargo, siga desempeñando libremente el encargo durante su residencia en las instalaciones de Palacio Nacional, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo”, publicó AMLO en el Diario Oficial.

La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respondió a Publimetro a través del oficio OM/ET/394/2022 que registró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el puesto denominado “Unidad del Gobernador de Palacio Nacional” adscrito a la Oficialía Mayor, el cual fue aprobado por la misma SFP, con fecha de vigencia 03 de junio de 2021.

“Es importante mencionar que, sólo se realizó el registro del puesto del Gobernador de Palacio Nacional, el cual se hizo mediante movimientos presupuestales compensados, es decir mediante la cancelación de dos puestos y la creación de uno, por lo que no incrementaron el presupuesto de servicios personales”, añade Hacienda.

Sin embargo, ni la Coordinación General de Política y Gobierno, a cargo de César Yáñez Centeno, ni la Secretaria Particular del Presidente, a cargo de Alejandro Esquer Verdugo, encontraron información sobre este cargo. La Coordinación General de Política y Gobierno, que atiende las relaciones con los sectores públicos; procura la comunicación con dependencias y áreas de la administración pública y tiene a su cargo el área de Atención Ciudadana, respondió en solicitud de información a Publimetro, mediante oficio CGPG/DA-SPDT/012/2022, con fecha del 8 de febrero del 2020 que, tras una “búsqueda exhaustiva, amplia y razonable de la información solicitada en todos y cada uno de los registros físicos y electrónicos que obran en la Coordinación”, a la fecha no se encontró información referente a la solicitud.

Todavía no nombramos [al Gobernador de Palacio Nacional]. La verdad es que no queremos ya nombrar a muchos funcionarios, porque se está llevando a cabo una reforma administrativa para compactar, para que no haya duplicidad de funciones. [...] Hay áreas en donde no se han nombrado titulares por lo mismo, porque estamos en vías de llevar a cabo una reforma administrativa para seguir pues haciendo más eficiente el gobierno, porque no haciéndolo más grandote va a ser mejor. Hay muchos cargos que no se nombran y se ahorra también, no se gasta, y hay que ahorrar. [...] En el caso del Palacio, sí vamos a nombrar a un responsable. Hasta ahora, la Secretaría Particular tiene que ver con el funcionamiento y el mantenimiento del Palacio, y van bien las cosas, se le está dando mantenimiento constante al Palacio, pero sí va a haber alguien que se haga cargo del cuidado

— Andrés Manuel López Obrador, conferencia de prensa matutina, 23 de julio de 2021