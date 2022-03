Avión Presidencial se quedará en México y lo rentarán para fiestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador definió el destino del avión presidencial, el cual decidió no utilizar por ser lujoso. Se va a entregar a la empresa “Olmeca Maya Mexica” y que pueda rentarlo. Esta empresa es dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que va a operar el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y se utilice, para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos para pagar sus gastos y mantenimiento. Ya tomamos la decisión”, afirmó el presidente en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador señaló que el avión presidencial estará en el AIFA y estará abierto al público.

“Si alguien quiere [usarlo] porque se va a casar -y ya lo pensó bien-, y quiere llevar a sus familiares y amigos. ¡Claro que tienen que ser viajes largos! A Cancún, mientras está el aeropuerto de Tulum. Fiestas de 15 años, cumpleaños o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, lo pueden rentar para ir a Cancún o a los Cabos. Se va a conservar como está, para que conozcan como es el avión presidencial”, añadió.

Viajar en el avión presidencial es una experiencia: AMLO

El presidente consideró que el avión presidencial es “una cosa impresionante, muy lujoso, de modo que es una experiencia”.

Pero, ¿por qué no lo vendió si esa fue su promesa? López Obrador respondió: “No se ha podido vender, porque lo hicieron muy extravagante y está hecho a la medida. Lo hicieron como lo solicitaron y darle otro uso, reconvertirlo para que tenga 240 sillas, porque ahora tiene 80 en total, no es posible”, dijo el presidente.

“Reconvertirlo, volverlo avión comercial ya no es posible, costaría muchísimo. Incluso, hasta técnicamente sería complicado por el material que tiene. No se ha podido vender y tampoco queremos rematarlo. Por eso no han querido comprarlo”, añadió.

Finalmente, recordó que se suscribió un convenio con la ONU para su venta, pero no resultó porque los interesados querían pagar menos que el precio de avalúo, sin embargo, si en el futuro aparece un vendedor que pague el precio de avalúo, el avión se venderá. “Si sale alguien, se vende. Pero no ha habido”, concluyó.