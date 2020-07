Adeuda México casi 2 mil mdp en avión presidencial

Aunque el avión presidencial se venda este mes, el país deberá erogar mil 938.8 millones de pesos en su contrato de arrendamiento.

En total sumarían cuatro mil 155.8 millones de pesos destinados para este fin, desde 2012 en que se suscribió el contrato.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, no obstante, esto representa una ahorro.

Pues se pagarán cuatro mil 155.8 millones en vez de seis mil 94 que se hubiesen destinado, si la aeronave se continuara usando hasta 2027.

El presidente Andrés Manuel López Obrador con el avión presidencial de fondo. / Foto: Gobierno de México

“El contrato de arrendamiento que se hizo en 2012 por 15 años, era un total de seis mil 94 millones de pesos, hasta ahorita se han pagado dos mil 225.8 millones de pesos. Si siguiéramos con los 15 años, por lo que está el contrato de arrendamiento, nos faltaría entonces del 2021 al 2027, durante esos años deberíamos pagar tres mil 838.8 millones de pesos, esos son recursos del presupuesto de la federación, harían un total de seis mil 94.

“Si en este julio se paga lo que queda del avión, se hace la contabilización, tendríamos que pagar en vez de los tres mil 838.8 millones de pesos, solamente mil 938.8 millones, que es lo que va hasta julio del 20 y ya se cierra el financiamiento” explicó.

Autoridades federales informaron que existen dos posibles compradores hasta el momento, de los 42 que se han analizado, desde 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el TP-01 será vendido al mejor postor.

“El que pague mejor siempre tomando en cuenta el avalúo y lo haga más pronto, el primer interesado quiere pagar la mitad en efectivo y la mitad en equipos médicos, también con intervención de la ONU en cuanto a la calidad de los equipos médicos y el precio de esos equipos médicos. En el caso del segundo, prácticamente todo es efectivo, yo espero que en pocos días ya se resuelva lo de la venta del avión”, expresó en su conferencia matutina llevada a cabo en el hangar presidencial.

Añadió que, los nombres de los posibles compradores no se han revelado porque ha sido un requisito de la negociación.

El mandatario aseguró que la venta del avión es una forma de reparar el daño y que no cueste más dinero.

“Lo que estamos haciendo es que no nos cueste más, es reparar el daño que ya se hizo, porque la venta del avión con el avalúo actual de todas maneras va a significar una pérdida, claro que, si nos quedamos con el avión, la pérdida es mayor, porque algunos podrían decir 'no lo vendan, úsenlo', cuánto nos gastamos nosotros en boletos de avión para ir al país, muy poco, esto requiere de mucho dinero, de mantenimiento y había la idea de que daba poder, era un símbolo de fortaleza, pero no es así, el poder sólo tiene sentido en virtud cuando se pone al servicio de los demás, no lo da un avión lujoso”, sostuvo.

