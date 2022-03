Difícil que Peña Nieto no supiera operativo de la Marina en caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “es muy difícil” que el presidente no se entere de grandes operaciones de las Fuerzas Armadas. Ejemplo de ello, es la actuación de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula o el “Culiacanazo”, donde se capturó y liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

López Obrador fue cuestionado sobre la presentación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se señala la probable participación de la Marina en interviniendo en el basurero de Cocula, Guerrero, antes de que se hiciera la primera visita oficial. Este sitio clave es clave en la “verdad histórica” de Ayotzinapa, promovida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que recientemente se demostró que fue fabricada, presuntamente con la intervención de diversas autoridades, incluyendo la Marina y la Secretaría de la Defensa

“Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado”, comentó el mandatario, y recordó un episodio ocurrido en su administración: la detención y liberación de Ovidio Guzmán.

“Yo no me enteré del operativo que echaron a andar en la Secretaría de la Defensa, para detener al hijo de Guzmán Loera. No supe antes”, comentó el presidente. “Se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad. Me enteré cuando se generó el conflicto y como era una situación delicada, tomé la decisión de parar el operativo, porque iba a haber muchos muertos”, comentó.

El 17 de octubre de 2019, un enfrentamiento sitió a Culiacán, Sinaloa. Fue detenido Ovidio Guzmán y ante la tensión, y las amenazas de asesinar a más de 200 personas, López Obrador ordenó parar el operativo y que Guzmán recuperara su libertad. Las imágenes de fuerte armamento por parte de los grupos de delincuencia organizada dieron la vuelta al mundo.

“Creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho. Además, no es cierto eso de que el presidente no sabía o el gobernador no sabía. No estoy culpando a nadie, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es ser culpable y otra cosa responsable. Se puede ser responsable, pero no culpable”, comentó.

Cuestionado sobre si el ex presidente Enrique Peña Nieto debería de ser citado a declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, López Obrador consideró que la decisión recae en la Fiscalía creada para resolver ese tema, no en la Fiscalía General de la República. Además, pidió que el GIEI “siga ayudando”, por lo que recordó que se renovó por otro año el permiso de trabajo en México.

