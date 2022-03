Por fin vemos la luz al final del túnel en la pandemia: Alejandro Macías

México suma nueve semanas con reducción en todos los indicadores de Covid-19, escenario ante el que las restricciones por Covid-19 empezarán a aligerarse; sin embargo, es momento de recordar los aprendizajes clave.

“Tenemos un remanso en el curso de la epidemia, en este momento ya tenemos nueve semanas consecutivas, en donde ha estado descendiendo, disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que enferman de COVID-19; y lo mismo las personas que estaban enfermas en los hospitales o que ingresan, cada vez son menos, y están ya prácticamente vacías las unidades COVID de los hospitales”, dijo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud este martes 29 de marzo.

“La mortalidad, que es indicación más grave, más delicada y desde luego más dolorosa de la epidemia, también una reducción absoluta de 98% cuando comparamos lo que vivimos en este momento con lo que tuvimos en la cresta de la segunda ola. Desde luego, el factor más importante ha sido la vacunación”, añadió López-Gatell.

Para Alejandro Macías, médico infectólogo y ex zar de la pandemia de influenza en 2009 en México, en esta etapa de la pandemia tenemos que tener optimismo. “Es verdad que la pandemia nos ha costado demasiada enfermedad y muerte, pero -aquí y ahora- si podemos decir que estamos viendo la luz al final del túnel”, consideró en entrevista con Publimetro.

“Todavía hay que tener precauciones. Hay que tener un optimismo moderado, que todavía esto no se ha terminado, pero que ya es muy probable que, a partir del segundo trimestre de 2022, tengamos una situación más controlada. El virus no se va a ir y aprenderemos a vivir con él y aprender las lecciones que nos ha dejado la pandemia para vivir una nueva normalidad”, añade Macías.

3 PREGUNTAS CON

Alejandro Macías @doctormacias Médico infectólogo y ex zar de la pandemia de influenza en 2009 en México.

¿Qué recomendaciones daría a nuestros lectores en esta etapa de la pandemia donde parece que la situación está más controlada?

En este momento la nota debe ser de optimismo. En efecto pareciera que, como ocurre en buena parte del mundo, -excepto algunos países como China- la pandemia se encuentra ya hacia abajo en México. Este optimismo debe ser mesurado puesto que todavía podríamos tener repuntes, como se observó en Europa por la entrada de la sub variante Ba2; aunque esos repuntes no necesariamente se acompañarán con incremento importante en la hospitalización o en las terapias intensivas.

No se ha terminado la pandemia, sin embargo, hay que decir que todavía hay que usar cubrebocas para -al menos- en interiores. Ventilar los espacios cerrados, evitar tumultos y el que no se haya vacunado, todavía es tiempo de que se vacune o que complete su esquema de vacunación.

¿Qué acciones debemos de tener en cuenta para prepararnos mejor en el escenario de que surja una nueva ola de Covid-10 en México?

No sabemos bien a bien si va a ocurrir una nueva ola de Covid en México. Si ocurre será por la entrada de la subvariante Omicron Ba2. Para estar preparados es lo mismo: que se vacune el que no se haya vacunado, o no haya completado su vacunación. No dejemos todavía el cubrebocas particularmente en espacios interiores.

Desde hace algunas semanas se ha hablado del levantamiento de medidas como el uso de cubrebocas en algunos estados de México, ¿Cuál es su lectura al respecto?

La pandemia no va a terminar al mismo tiempo en todos los países, ni va a terminar en todas las regiones dentro de un país. Hay varios motivos o varias mediciones para decir que la pandemia está terminando y que se puedan dejar las precauciones, pero no es solamente el número de casos o el número de decesos. También es: ¿Qué porcentaje de la gente que se hace una prueba sigue saliendo positiva? En México todavía andamos alrededor del 15% o 20%. Yo diría que no podemos dejar las precauciones hasta que ese porcentaje no baje a una cifra cercana al 5%, o menos, como se observa en otras partes del mundo.

Desde luego, cada estado de la República podrá establecer sus directrices pero insisto: no creo que pueda abandonarse precauciones mientras tengamos esas cifras de porcentaje de pruebas positivas.