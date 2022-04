Otra revés a la 4T: ordenan dar marcha atrás a cierre de escuelas de tiempo completo

La jueza séptima de lo administrativo de Ciudad de México ordenó dar marcha atrás al cierre de las escuelas de tiempo completo, medida que fue tomada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el argumento de que el mismo sistema operaría en el esquema del programa “La escuela es nuestra”, pero en el que no se contemplan horas adicionales en los salones de clase ni los servicios de alimentación.

Esto fue resultado de un aparo que presentó la organización “Mexicanos primero”, por medio de su brazo jurídico “Aprender Primero”, quien argumentó que la SEP violó el derecho de a la educación y alimentación de millones de niños, pues no se emitieron los componentes de ampliación de jornada y el otorgamiento de comidas.

“Tomando en consideración el derecho que asiste a los menores de recibir educación, cuidado y atención mientras sus padres, tutores o personas responsables de ellos no tienen empleo, buscan o tienen uno que nos les brinda al acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, toda vez que lo que pretende con la implementación de las escuelas de tiempo completo es que los menores reciban alimentación adecuada para su desarrollo y que ésta permita su aprovechamiento académico”, determinó la juez.

Con esto no se aplicaría el acuerdo 05/02/22 en el que se emitieron las reglas de operación de “La escuela es nuestra”, pero hasta que se defina su constitucionalidad.

“Mexicanos primero” destacó que aunque la SEP se comprometió a tener las horas extra y la alimentación para los niños en “La escuela es nuestra”, no ha habido algún cambio concreto, que tenga efectos legales y que brinde certeza jurídica, lo que pone en riesgo la educación y alimentación de millones de niños.

“Los niños no pueden ser palabrería y promesa, el rezago académico y las afectaciones sociemocionales que sufren no pueden esperar. No puede ser el tiempo de los funcionarios el que determine el tiempo del derecho de los niños. La SEP debe modificar la reglas de operación de ‘La escuela es nuestra’ para 2022 y contemplar los componente de horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación”.