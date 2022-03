Legisladores plurinominales no pueden ser eliminados como propone AMLO

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó nuevos detalles de su propuesta de reforma constitucional con la que buscará renovar el sistema electoral mexicano. Entre las novedades se encuentra reducir el financiamiento a los partidos políticos, consolidar los institutos electorales estatales en uno solo y reducir, o desaparecer, a los legisladores plurinominales; algo que se propuso en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fue considerado inconstitucional.

“¿Para qué tantos diputados o tantos senadores?”, dijo AMLO, y cuando fue cuestionado sobre si se refería a los plurinominales, añadió: “Sí, claro, estoy proponiendo eso, la eliminación”. Debido a que la propuesta la presentará después del 10 de abril -una vez concluida la consulta de revocación del mandato-, dijo: “Va a estar bien, espérense”.

“En el caso de los diputados plurinominales, por ahí en el 2012 hubo un intento de Consulta Popular sobre su eliminación”, comenta a Publimetro Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. “No fue procedente porque los ministros de la Corte la declararon inconstitucional”, explica.

[ Reforma de AMLO también va por reducir presupuestos y diputados plurinominales ]

“Esta parte de la propuesta no va a proceder ahora. Va a ser muy difícil que se apruebe porque depende de los mismos diputados y legisladores que están ahorita en el Congreso. Habría primero que preguntar a los diputados si realmente quieren que se les quite esa oportunidad de representación proporcional”, comenta el especialista.

“Esta reforma político-electoral -así se han presentado a nivel constitucional desde 1917- será la número 23. Como es a nivel constitucional, hay que tomar en consideración que va a requerir que las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores la aprueben. Si no, pues va a quedarse en el tintero”, concluye Esparza.

DATO

La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país (uninominales) y 200 electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales).

En el caso de la Cámara de Senadores, cuenta con 128 senadores y senadoras, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por la el principio de representación proporcional, mediante una lista nacional.

3 PREGUNTAS CON

José Pablo Abreu, director regional de Derecho del Tec de Monterrey

P: ¿Qué ha sucedido con los legisladores plurinominales en México? ¿Por qué son importantes?

Es un tema que ya ha salido en la agenda política en varios sexenios, proveniente de varios partidos. Normalmente los partidos que están en el gobierno. Sería importante recordar la relevancia de los diputados y senadores plurinominales.

Las legislaturas plurinominales (diputaciones y senadurías) buscan reflejar en las preferencias electorales -de una manera más digna y más fiel- el peso político de los partidos en las cámaras legislativas.

Lo que hace el sistema de mayoría relativa es que, quien tiene más votos gana. Recordemos la elección de Felipe Calderón: con el 30% le ganas al que tenía el 29.99%, y quien se queda con el cargo público puede ser una primera minoría, la minoría más grande, pero que no representa a toda la población. En este caso, el 70% de la población no votó por Felipe Calderón y esas son las deficiencias de un sistema mayoritario.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

El sistema proporcional, lo que hace, es distribuir entre las distintas fuerzas -de manera más exacta- el peso que tuvo en las urnas ese partido político. Así es como tenemos hoy en las diputaciones a partidos políticos que no hubieran logrado acceder al Congreso si no fuese por la vía proporcional, o no hubieran logrado acceder con la misma fuerza política.

Lo que hace es garantizar un pluralismo, a diferencia de un sistema mayoritario que tiende a reducir el número de partidos que tienen posibilidades de ganar una elección, y por lo tanto, que serían representados en el Congreso.

¿Por qué se busca eliminar a los diputados plurinominales?

Dicho lo anterior, creo que se vuelve curioso que quienes más impulsan la desaparición -o la reducción- de las candidaturas plurinominales sean aquellos partidos que han estado en el poder. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una de las propuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para someter a consulta popular, era preguntarle a la población, si quería que hubiesen legisladoras y legisladores plurinominales.

La Corte dijo que esa pregunta era inconstitucional, y no se llevó a cabo esa consulta popular. El PRI, cuando fue gobierno, intentó reducir las diputaciones plurinominales y esto pues tiene lógica porque quien está en el poder -y accedió al mismo vía mayoría relativa- se siente seguro de refrendar sus victorias y se siente amenazado o retado por las voces que no son de su partido y que entraron al Congreso a partir de la vía plurinominal.

Ese es el caso actual, así podría explicar la lógica política. Es demagogia decir “es que los diputados y los senadores cuestan mucho. Reduzcamos el gasto público y el costo de estas diputaciones plurinominales”. Se dice que no sirven para nada, cuando -de hecho- sí tienen una función: representar a más voces, distintas voces de la arena política del país.

P: ¿Qué hacer para recuperar la confianza en los plurinominales?

Lo que sí hay que hacer con las diputaciones plurinominales, pero también con las de mayoría relativa, es tener mayores ejercicios de rendición de cuentas para que nuestras diputadas y diputados -sean plurinominales o sean de mayoría relativa- rindan cuentas a la ciudadanía y estén cerca de sus representadas y representados, para que efectivamente exista un vínculo -que se ha roto- entre representantes y representados; entre ciudadanía y clase política y eso creo que sí es muy importante.