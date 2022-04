¿Rebrote de la pandemia? Piden quedarse en casa el día de la revocación de mandato

En una semana se llevará a cabo la revocación de mandato, en la que se votará sobre si el presiente Andrés Manuel López Obrador sigue o no en al presidencia de la República; sin embargo, este proceso ha sido cuestionado desde su origen, sobre todo por la oposición al mandatario federal, pues consideran que más que una revocación es una ratificación del gobierno actual.

Este sábado, en redes sociales, el tema se volvió tendencia en redes sociales, los usuarios de Twitter retomaron una frase del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al inicio de la jornada nacional de sana distancia a causa de la pandemia de Covid-19: “Quédate en casa”.

Ese ha asido el llamado en redes sociales para no participar en la votación que tendrá lugar el próximo 10 de abril, cuando los participantes contesten con sí o no a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Además, durante el proceso el presidente López Obrador ha criticado al Instituto Nacional Electoral (INE) por argumentar que no cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo la organización de la revocación, para la que en varias ocasiones solicitó recursos adicionales a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).

Aunque se tenía contemplado que se instalarán 160 mil casillas, al no conseguir presupuesto adicional, solo habrá poco más de 57 mil, por lo que López Obrador pidió al INE buscar el apoyo de autoridades y organismos locales, empresariales y sindicales para instalar las casillas suficientes.

Ello, tras informar que la consulta ciudadana de 2021, en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con enjuiciar a ex presidentes, requirió 502 millones de pesos para instalar 57 mil casillas, misma cantidad que se pretende instalar en esta ocasión, con la diferencia de que se invertirán mil 602 millones de pesos.

“Habrá municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución. Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen presupuesto suficiente, no sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la República y tienen viáticos y gastos excesivos, pero no solo eso, si es un mandato constitucional suspenden gastos para cumplir con la Constitución”, dijo López Obrador en febrero pasado.

Aquí algunas de las manifestaciones en redes sociales, tanto a favor como en contra de participar en la revocación de mandato:

Es algo inusual invitar a votar por alguien que debe cumplir sus funciones y dejar de hacerse pendejo #QuedateEnCasa jajajja asi es — ikcaro (@hikcaro) April 2, 2022

Este tuit se lo dedico a mis alumnos de la @UNAM_FCPyS, háganse un favor y no falten a sus clases de estadística, así sabrán lo que es una muestra representativa. 🙏🏼

Este 10 de abril #QuédateEnCasa pic.twitter.com/dLzeaMPMRr — 𝗩𝗶𝘃𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗿𝗮𝗴ó𝗻 𝗟𝗮𝘇𝗼👠 (@ViviMondragonL) April 2, 2022

Si tu decisión es no participar en esta nueva farsa de.. #ElImbecilDePalacio #QuedateEnCasa deja las #UrnasVacias10DeAbril pic.twitter.com/qNy5wdCM8s — Cesar Cortes (@CesarCortes61) April 2, 2022

Yo como #LillyTellez y #OsorioChong , no iré a votar el 10 de abril !🇲🇽



Mejor me quedo en casa.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/mnDJUdnsnq — ☘️ Thomas Font (@Thomastlahuac) April 1, 2022

Éste 10 de abril hay cosas mejores que hacer que seguirle el juego al cacas @lopezobrador_ con sus delirios de grandeza.#QuedateEnCasa

Además, todavía no dice dé que viven sus trivagos, sabemos que están robando pero queremos que diga ahora se roba más. pic.twitter.com/lEmOHzSH09 — El-Javo Aspiracionista ♥️🇲🇽 (@eljaverg) April 2, 2022

Por qué es una FALTA DE RESPETO AL PUEBLO DE MÉXICO QUE EL HIJO DE @lopezobrador_ VIVA ASI ESTE 10 DE ABRIL #QuedateEnCasa #UrnasVacias10DeAbril pic.twitter.com/QBQoo0Kk6l — Johana ❤️MX (@Aletse_04) April 2, 2022

Da risa, pero no es gracioso ...#ALVsuRevocacion20



Ni a favor, ni en contra , simplemente este próximo #10DeAbril #QuedateEnCasa ...no le sigas el juego a @lopezobrador_ y @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/tdPwTyL4j7 — Mal bicho #AltoAlDesabastoDeMedicamentos (@JuanSan49402504) April 1, 2022