En respuesta al INE, AMLO pone canción de Amaury Pérez en la Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes cuestionan sus críticas contra el Instituto Nacional Electoral (INE), y a quienes le recuerdan que es el mismo instituto que calificó la elección presidencial de 2018, en la que fue electo. Además, recordó la canción “No lo van a impedir”, hablando de que no pueden detener el movimiento de Transformación que inició en su gobierno.

Al preguntarle sobre la participación de funcionarios federales como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en actos para informar sobre la Reforma Eléctrica, y sobre el uso de aviones de las Fuerzas Armadas, como de la Guardia Nacional, López Obrador reviró que las autoridades electorales “no han estado a la altura de las circunstancias”, desde que se cancelaron las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán de junio de 2021.

"¡Es para comenzar la semana y no dejar de luchar!", expresó el presidente @lopezobrador_ ante su petición de reproducir el tema intitulado "No lo van a impedir", de autoría del músico cubano Amaury Pérez.@Notimex pic.twitter.com/821NscVmxd — Mario Bravo (@MarioBravoSoria) April 4, 2022

“Ya cuando se aprueba lo de la Revocación del Mandato, empiezan a poner obstáculos de todo tipo: que no tenían dinero, que no iban a instalar casillas. Cuando se preguntó si se juzgaba a los presidentes, con el mismo dinero instalaron más casillas”, dijo López Obrador.

“Esa actitud no ha ayudado. Y quiero decir algo también. Así se han comportado siempre. No es novedad, porque ahora hasta dicen “¿Cómo vas a cuestionar al INE si nosotros te calificamos la elección para que llegaras a la presidencia?” No, no es así. Yo estoy aquí por el pueblo. No estoy aquí por el INE o por el Tribunal”, dijo López Obrador, destacando: “Por el INE y por el Tribunal no estuve antes. Es lamentable que actúen de esa manera, pero no lo van a poder evitar. No van a poder detener a todo un pueblo que quiere una transformación, que quiere que haya democracia. No lo van a impedir”, comentó.

Posteriormente, pasó a recordar la canción de Amaury Pérez, “No lo van a impedir”.

¿Qué dice la canción de Amaury Pérez?

La canción fue lanzada en 1980 y esto fue lo que puso AMLO en la mañanera.

Letra de “No lo van a impedir” de Amaury Pérez

No lo van a impedir la golondrinas,

Ni ventanales rotos, ni lunas nuevas,

Ni todos los andamios, ni las hormigas,

Ni flores, ni herejías, ni colmeneras.

No lo van a impedir los corre mundos,

Ni los soldados, ni las primaveras,

Ni aun negándolo el viento de muro en muro,

Ni aun negándolo, al fin, donde se crea.

No lo van a impedir ni andén, ni esquina,

Ni el temor de la virgen si obscurece,

Ni el humo de las calles y llovizna,

Ni el canto del verano que anochece.

No lo van ha impedir ni el falso amigo,

Ni el que alimenta el cepo y la tortura,

Ni el pequeño ladrón de mano fría,

Ni el terrible don Juan de cara dura.

No lo van a impedir ni moralistas,

Ni el indiscreto encanto del embrujo,

Ni ausentes millonarios, ni arribistas,

Ni aspirantes al hacha del verdugo.

No lo van a impedir las bandoleras,

Ni el letrado galán de poco vuelo,

Ni inquisidores, ni aguafiestas,

Ni eternos sembradores de veneno.

No lo van a impedir los enemigos,

Ni atentos intimistas alabados,

Ni burócratas tiernos, ni podridos,

Ni herederos, ni apóstoles errados.

No lo van a impedir del valle al cielo,

Ni reyes del honor, ni periodistas,

Ni antiguos comediantes, ni embusteros,

Ni estudiantes de leyes, ni alquimistas.

No lo van a impedir los generales,

Ni adorables doncellas pervertidas,

Ni apelables procesos judiciales,

Ni perros, ni cometas, ni suicidas.

No lo van a impedir ni prohibidos,

Ni novios convencidos, ni hechiceros,

No lo van a impedir las soledades

A pesar del otoño creceremos,

Creceremos.