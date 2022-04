AMLO expropiará terrenos de quienes quieran “chantajearlo” en construcción del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, en caso de chantaje de empresas inmobiliarias, recurrirá a la expropiación para obtener los kilómetros que faltan para construir el Tren Maya, el cual se inaugurará en diciembre de 2023.

“¿Dónde creen ustedes que tenemos más obstáculos para conseguir el derecho de vía?”, preguntó López Obrador en la conferencia de prensa matutina. “Es en donde estamos más cerca de las ciudades, cuando ya no son campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios, sino cuando ya son empresas inmobiliarias”, comentó el mandatario.

AMLO narró que existen empresas inmobiliarias que, cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya, empezaron a comprar terrenos. “Y ahora que se están definiendo los trazos, a algunos les falló porque no va a pasar por ahí y otros lo que quieren es atracar, robar. Por ejemplo, no quieren aceptar los avalúos y se amparan, porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino”, comentó.

El mandatario dijo que, de los mil 500 kilómetros de extensión que tendrá el Tren Maya, aún quedan 30 kilómetros pendientes de liberación del derecho de vía.

“Ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared. Como faltan esos pequeños tramos, creen que nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones”, pidió.

“Antes no se recurría a la expropiación pública porque -para el neoliberal- era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no: por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público. Entonces, nos vamos a procedimientos legales”, comentó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que quienes interpongan amparos pensando que con juicios van a retrasar las obras, tampoco tendrán éxito, porque pedirá al Poder Judicial que resuelva pronto, ya que “la justicia tiene que ser pronta y expedita”.