¿Quién es Andrea Chávez, la joven diputada a la que AMLO elogió en la mañanera?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya puede jubilarse, tranquilo de que existe “relevo generacional”. Como ejemplo, puso a su “tocaya”, Andrea en la Cámara de Diputados, quien tiene 25 años, en referencia a la diputada Andrea Chávez Treviño, representante por Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea me da muchísimo gusto. Ya es para decir: ‘Me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo’ porque, así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”, comentó López Obrador.

Chávez, quien tiene más de 156 mil seguidores en Twitter (@AndreaChavezTre) es la diputada más joven en la tribuna de San Lázaro. Es diputada por la LXV Legislatura y de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, nació el 8 de marzo de 1997. De hecho, fue oradora invitada en el evento del presidente López Obrador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2022.

Además, Andrea Chávez es coordinadora de Comunicación Política del Grupo Parlamentario de Morena. De acuerdo con su biografía de Twitter, se define como “feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda”.

En un mensaje posterior, Chávez envió un mensaje de agradecimiento a López Obrador. “Presidente, me emocionan las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con su ejemplo. Las y los niños que vivimos la absurda “guerra contra el narco” tenemos memoria”, comentó.

Presidente @lopezobrador_, me emocionan las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con su ejemplo.



Las y los niños que vivimos la absurda “guerra contra el narco” tenemos memoria.



— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 13, 2022

“La 4T es la esperanza de las nuevas generaciones: hay relevo”, fue el mensaje con el que terminó.

El combate contra la pobreza y contra la corrupción es una herramienta revolucionaria de la lucha contra la desigualdad de las mujeres. Si algo es verdaderamente feminista en México es combatir la pobreza y la desigualdad, porque ambas tienen rostro de mujer. Hoy son millones de abuelitas, como la mía, que reciben su pensión después de entregar su vida entera a cuidar a su familia y a esta nación; millones de jóvenes empoderadas que construyen el futuro formándose con esfuerzo y talento; las que reciben los créditos a la palabra y pagan su cuota con esfuerzo, pero sin demora, y las que siembran vida para cosechar bienestar. — Andrea Chávez, 8 de marzo de 2022, en Palacio Nacional

En 2015, cuando aún cursaba la licenciatura, fue nombrada representante de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ahí fue parte de la redacción del apartado sobre feminicidio para la resolución 2250.

Para 2017 fue seleccionada por la organización Women2Women para participar en su Congreso Mundial, el cual se realizó en la Universidad de Harvard, lugar en el cual dio un discurso para motivar el liderazgo de las mujeres y su participación en la política.

A pesar de haber estado en el cargo de diputada por representación proporcional tan sólo unos meses, ya ha participado en la legislación de importantes reformas a la ley, como lo fue la discusión en torno a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.