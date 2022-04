AMLO sufre nuevo revés: juez ordena suspender construcción del tramo 5 del Tren Maya

AMLO. El tramo cinco del Tren Maya no cuenta con los permisos ambientales. (Cuartoscuro)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) suma un nuevo revés, luego de que un juez con sede en Yucatán dictaminara conceder la suspensión de la construcción del tramo cinco del Tren Maya que pasaría desde Playa del Carmen hacia Tulum.

El colegiado justificó su decisión al no existir permisos de impacto ambiental de la obra en dicho trayecto, después de la interposición de una demanda por parte de la organización Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.

De acuerdo con el pronunciamiento del juez sobre la suspensión de carácter provisional del Tren Maya, no se pueden contravenir las disposiciones legales en materia ambiental, pese a que las obras o proyectos de gobierno intenten generar condiciones de desarrollo o vías de comunicación en beneficio de diferentes regiones del país.

El terreno en el que se canceló de manera temporal uno de los proyectos insignia del gobierno de AMLO tiene como característica principal la presencia de cenotes, que datan de cientos de años de antigüedad y ríos subterráneos. Esto, recientemente, originó la campaña de redes sociales #SélvameDelTren, en la que participaron figuras públicas de la talla de Eugenio Derbez o Natalia Lafourcade.

En cuanto al proceso legal, aún falta el fallo definitivo del Poder Judicial, que podría decretar la suspensión definitiva; hasta no darse, las diferentes instituciones de gobierno que participan en el proyecto como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) pueden continuar con el proceso de obtención de los permisos ambientales o solicitudes de carácter administrativo.

A través de un comunicado, la organización que llevó a los juzgados el caso, indicó que la notificación del juicio se recibió este 18 de abril, donde tendrá que paralizarse el tramo del Tren Maya.

“El Juez Primero reconoce que los buzos no tienen interés legítimo y suspensional, que la medida no contraviene al interés y orden público y como advierte que no hay manifestación de impacto ambiental, reconoce que por principio precautorio es procedente suspender”, precisó.

