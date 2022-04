Grupo de trabajo con la DEA estaba infiltrado por el crimen organizado: AMLO

Después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó el cierre de una unidad de investigación que trabajaba con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el mandatario explicó que la decisión tiene más de un año que se ejecutó ya que había sido infiltrada por el crimen organizado.

“Eso sucedió hace más de un año. Nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de Seguridad. Pero procuramos que haya respeto. Antes entraban y salían, ellos mandaban. Hacían lo que querían”, comentó López Obrador.

El presidente también afirmó que las agencias de seguridad internacionales, como la DEA, fabricaban delitos.

“Esto se ha manejado por nuestros adversarios, hasta Krauze que se mete en todo. Se quejaban de que ‘¿cómo íbamos a cancelar a un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia?’ Como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuéramos paleros y chalanes. Les falta información”, añadió AMLO.

“Se demostró que este grupo estaba infiltrado por la delincuencia. Que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. Pero no investigan nada, nada más atacan. Es buena la relación, pero con respeto”, añadió el mandatario.

Rápido y Furioso, ejemplo de infiltración

El presidente puso de ejemplo el operativo Rápido y Furioso, señalando que, sobre la decisión del envío de armas de Estados Unidos a México, los grupos del crimen organizado lo supieron de inmediato.

“Me llama mucho la atención que haya tanta simpatía en ciertos medios de información con las agencias extranjeras. Es de las cosas que crecieron mucho en el periodo neoliberal. Yo recuerdo que cuando detuvieron y perdió la vida uno de los Beltrán Leyva en Cuernavaca, profanaron el cuerpo y le pusieron dólares encima. Incluso declaró el embajador y dijo que le tenían confianza a la Marina, pero no al Ejército”, añadió AMLO.

Finalmente, el presidente cuestionó por qué se permitió que las instituciones del Estado Méxicano se pusieran al servicio de instituciones extranjeras y recordó los lineamientos para que las agencias extranjeras operen en México: “No violaciones a la soberanía, que agentes extranjeros no actúen en operaciones de autoridades mexicanas, que no haya violaciones a derechos humanos. Y que se actué solo cuando se llegue a hacer un operativo o algo que nos convenga a los dos países”