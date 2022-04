Opositores al tramo 5 del Tren Maya aceptan invitación de AMLO

Ambientalistas, biólogos, artistas y académicos que se oponen a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen, en Yucatán a Tulum, Quintana Roo, afirmaron que aceptan la invitación del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para discutir el tema, pero que la reunión sea en la zona de la obra y no en la Ciudad de México.

Por medio de una breve carta que se difundió en redes sociales, los opositores afirmaron que el diálogo será constructivo y respetuoso, por lo que solo esperan que se determine una fecha para la reunión.

“Agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya, como lo hemos señalado, nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y sus cuevas, así como el mejor desarrollo de la región. Estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines”.

Respuesta a @lopezobrador_ sobre su invitación a platicar 👇 pic.twitter.com/tAgZQfM1Og — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 20, 2022

La respuesta se dio luego de que desde su conferencia matutina del miércoles, el presidente consideró que las manifestaciones en contra de la obra son por desconocimiento, incluso no descartó que hubiera clases de historia para ellos sobre las entidades por donde transitará el tren.

Así lo afirmó ante el cuestionamiento de un reportero que abundó sobre los daños ambientales que se han dado en los últimos años en la zona.

Un juez de Yucatán otorgó un amparo para detener las obras del Tramo 5 del Tren Maya en Playa del Carmen El juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del Tren Maya FOTO: CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial/Fotógrafo Especial)

“Los voy invitar a ver si platicamos, me estás dando una buena idea, a ver cuáles son sus dudas, se las aclaro, a ver si aceptan que platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe, no creo que sea que les hayan pagado, creo que se creyeron lo de las destrucción de la selva”, dijo el presidente.

También afirmó que con motivo de la construcción de esta obra hay labores de rescate y conservación de las zonas arqueológicas, labores de las que está a cargo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que su director, Diego Prieto, dará a conocer un informe sobre qué se ha hecho.

“Estamos abiertos a dialogar, pero ir a Palacio Nacional no sería el camino correcto, porque ni él ni nosotros somos expertos”, así respondió @EugenioDerbez a la invitación del presidente @LopezObrador_ para hablar sobre el #TrenMaya: pic.twitter.com/dRgMW58RcK — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 21, 2022

“Ya le pedí a Diego Prieto que explique qué significa el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya, eso lo podemos hacer lo más pronto posible, tenemos como 100 arqueólogos, biólogos, un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, de los sitios arqueológicos”.

Tras la aparición de la campaña #SelvameDelTren, el presidente López Obrador la calificó como pagada y criticó a sus integrantes por no manifestarse en otros gobiernos contra diversos hechos que dañaron al medio ambiente, así como el despojo de tierras a comunidades para su explotación minera.