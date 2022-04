Ilustradores convierten en arte el dolor por desaparición y muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León

La desaparición y muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León ha indignado y entristecido a la sociedad de Nuevo León y del país; quienes se han expresado en redes sociales de diversas formas, entre ellas, a través del arte.

Precisamente en ese sentido, algunos ilustradores han transformado la última fotografía de Debanhi en un tributo a la joven de 18 años, y cuyo caso ha puesto énfasis a la desaparición de mujeres en la entidad.

Valeria Fraga, (@herecomesvalery), publicó una de las ilustraciones más compartidas en redes sociales. “Debanhi, no hiciste nada malo, solo esperamos que puedas regresar a tu casa con bien, dónde quiera que estés”, comentó en redes sociales.

Lo que empezó con una broma, terminó en búsqueda... Debanhi, no hiciste nada malo, solo esperamos que puedas regresar a tu casa con bien, dónde quiera que estés 💜

Agradezco a todxs lxs que han usado mi ilustración, siéntanse libres de usarla, todo esto es por ella#Debanhi pic.twitter.com/rh29GsKkOZ — 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓪 𝓕𝓻𝓪𝓰𝓪 🥀 (@herecomesvalery) April 15, 2022

“Agradezco a todxs lxs que han usado mi ilustración, siéntanse libres de usarla, todo esto es por ella #Debanhi”, añadió.

Otra ilustración fue la compartida por “Carlos Arizpe Afiliado al gobierno de Rusia” (@CarlosArizpe85), quien escribió: “No he dicho nada en mis redes sociales públicas respecto a este caso, como hombre no me corresponde. También soy dibujante así que lo único que puedo hacer es dibujar. Considero que mi dibujo si no suma, al menos no restaría, como sí podría hacerlo alguna opinión. #Debanhi”

No he dicho nada en mis redes sociales publicas respecto a este caso, como hombre no me corresponde. También soy dibujante así que lo único que puedo hacer es dibujar.



Considero que mi dibujo si no suma, al menos no restaría, como si podría hacerlo alguna opinión.#Debanhi pic.twitter.com/VFpG9QZbR2 — Carlos Arizpe Afiliado al gobierno de Rusia. (@CarlosArizpe85) April 17, 2022

Desaparición de Debanhi Escobar, el caso que indigna a México

El caso de la joven Debanhi Escobar, de 18 años, desaparecida el 9 de abril cerca del Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, movilizó a la sociedad neoleonesa.

El 8 de abril, la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua acudió a una fiesta en el municipio de Escobedo con dos amigas, quienes regresaron a sus casas y dejaron a la joven en el lugar, según las primeras versiones.

Dichas amigas llamaron a un “contacto de confianza” para que la recogiera. Se sabe que el contacto trabaja en plataformas de viaje tipo Uber/Didi, pero el traslado de Debanhi se realizó fuera de la plataforma.

Cerca de las 05:00 horas del 9 de abril, el “contacto de confianza” habría dejado a la joven sola en una carretera del municipio de General Escobedo y le tomó una fotografía, que es la última imagen que se tiene de ella.

