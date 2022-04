Samuel García da mensaje sobre el hallazgo de Debanhi Escobar

Samuel García, gobernador de Nuevo León, publicó un video en Instagram para dar más detalles sobre la movilización y búsqueda de la joven Debanhi Escobar, hallada en la madrugada de este 22 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera Laredo, en Escobedo.

Señaló que tanto él como la familia de Debanhi, colectivos y la ciudadanía merecen conocer la verdad, razón por la cual exhortó a la Fiscalía local que este mismo viernes dé a conocer un minuto a minuto, videos y fotos de la evidencia del caso de la joven.

“Yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una Fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia y la evidencia”

— - añadió.