Activistas de #SélvameDelTren exigen respeto a AMLO luego que los dejó plantados

Integrantes del colectivo #SélvameDelTren se manifestaron este lunes afuera de Palacio Nacional, exigiendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que la Presidencia de la República informara la cancelación del encuentro previsto, debido a que algunos de los artistas y ambientalistas habían cancelado su participación.

[ “Si mienten no les van a creer que no van a tirar ningún árbol”, Derbez a AMLO tras cancelar reunión con Selvame del Tren ]

En punto de las 13:00 horas, los integrantes de #SélvameDelTren sostuvieron una conferencia de prensa en la calle de Corregidora, junto a Palacio Nacional, donde incluso recibieron insultos de algunos peatones en la zona.

“Nosotros no tenemos por qué caer en provocaciones. No somos un grupo violento, que violentamos desde el micrófono de los medios o incluso desde el Estado. Eso es lo que no es permisible”, comentó Arturo Islas a medios de comunicación.

Islas consideró que la cancelación de la reunión no tiene que ver con política, sino, “con una falta de respeto y de educación”.

“No puedes citar a alguien a tu casa y luego cancelarlo porque no te parecen las personas que van a ir en el momento. El único que se negó a asistir es Eugenio Derbez, porque está filmando una película. Pero Eugenio Derbez, que no estaba confirmado en la lista, pudo haber venido a este sitio a dar un autógrafo, o la foto que se buscaba”.

Islas afirmó que los activistas de #SélvameDelTren si quieren que haya progreso y que se construya el Tren Maya, pero no “a costa de mentiras a los que menos tienen”.

#SélvameDelTren Activistas del colectivo #SélvameDelTren se reunieron en la calle de Corregidora, a un costado de Palacio Nacional (Nicolás Corte)

“El riesgo de perder el agua más valiosa de México es latente. Para realizar el tramo 5 hay que dinamitar cavernas, dinamitar cenotes y otra cosa importante: no quiere decir que porque empresarios del pasado se han cagado en la península de Yucatán y de Quintana Roo, tenemos que seguir así”, comentó desde la calle de Corregidora, a un costado de Palacio Nacional.

Además, afirmó haber presenciado una reunión con el actual director de Fonatur, Javier May, donde una investigadora advirtió de un gran accidente por construir con “prisas” el Tren Maya. “No señor presidente. Invitarnos a su casa y cancelarnos, es una falta de respeto. Esto no tiene que ver con la opinión política. Eso no tiene que ver con si unos están de acuerdo o no. Nosotros íbamos a platicar con usted de manera educada y con respeto. Es una falta de respeto que gente pagó lana y se le cerró la puerta en la cara horas antes de poder convivir”, concluyó.

Sélvame del Tren. Los manifestantes insistieron en la necesidad de que el presidente conozca estudios científicos sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya. (Nicolás Corte)

Conservadores corruptos quieren utilizarnos: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador explicó que los activistas habían rechazado el diálogo previsto. “Querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director del Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya”, comentó López Obrador.

Rumbo a la rueda de prensa en Palacio Nacional 1 PM, acá les dejo la respuesta al comunicado de gobierno del día de ayer para cancelar la reunión con @lopezobrador_ a unas horas antes y que con mentiras han querido manipular. Lean respuesta por respuesta. #SelvameDelTren pic.twitter.com/N4AO3Ax2n7 — Arturo Islas Allende (@arturooislas) April 25, 2022

“También les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades, porque donde no hay derecho de vía, obtenido desde los años 50 del siglo pasado, por donde pasaba el tren del sureste, donde no es así y se está abriendo una brecha nueva para el paso del tren, la construcción del Tren Maya, pues se está llegando a acuerdos”, añadió el mandatario.

López Obrador recordó que se han realizado consultas populares y asambleas ejidales donde los habitantes han dado su visto bueno al Tren Maya. “Es muy importante, porque son como dos mundos, el del pueblo y el de la llamada sociedad civil o sociedad política, son cosas distintas. Y molesta mucho que no se quiera tomar en cuenta al pueblo o se le considere ignorante, manipulable, cuando hay una gran sabiduría en nuestro pueblo”, concluyó.