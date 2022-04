“Si mienten no les van a creer que no van a tirar ningún árbol”, Derbez a AMLO tras cancelar reunión con Selvame del Tren

Tras la cancelación del presidente López Obrador a la reunión con los artistas que integran la iniciativa en contra de la construcción del Tren Maya, ‘Selvame del Tren’, el actor Eugenio Derbez publicó un video en sus redes sociales para lamentar la anulación del encuentro con otros artistas.

El mensaje inició con el conductor mostrando la noticia de la cancelación de la reunión, tras decir que estaba ‘en filmación’, Derbez comenta que la razón del video es porque ‘como muchos saben, hoy teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento ‘Selvame del Tren’ y nos la cancelaron ayer a 24 hrs argumentando que los integrantes habíamos dicho que no íbamos a asistir.

“Cosa que es falsa, no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir. El único que dijo que no iba a asistir era yo porque estoy grabando una película desde hace dos meses con un estudio de Estados Unidos”, apuntó Eugenio.

“Pero mi razón número uno es que estoy trabajando, estoy filmando, no fue un capricho. Pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto pues... si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz de ‘El lonje moco’, dijo: ‘fue horrible, fue horrible’; le hago la del ‘Ógiame no’, dijo: ‘Óigame no, ógiame, nos canceló faltando 24 horas, los ambientalistas ya habían pagado su boleto para ir a la ciudad... Óigame no’.

“Le hago un chiste de Armando Hoyos: ‘si López es Obrador, ¿es porque comió mucha fibra?, Me pregunto yo...’ ¡Lo que quiera, de verdad, yo feliz de la vida. Si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir. Me encanta el convivio, pero estuvo feo que nos cancelaran porque estoy trabajando, son razones de trabajo no por otra cosa”.

Con respecto a la fotografía mostrada durante la mañanera de Eugenio Derbez en Xcaret, el conductor mexicano aseguró “se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret. No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años, que estuve conduciendo los premios platino... Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 era un bebé no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron en la mañanera.

“No hay que mentir, porque si mienten no les van a creer que no van a tirar ningún árbol y que no van a destruir ningún cenote. Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios platino, es un premio que me dieron en 2004″.

Derbez finaliza diciendo “No hay que mentir, es muy feo... y repito, si quieren que vaya a sacarme una foto a Palacio, feliz de la vida voy y me la saco...”

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

