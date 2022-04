“No permitiremos que usen a México de piñata”, responde AMLO a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “le cae bien” el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “aunque es capitalista”; esto en respuesta a qué Trump mencionó haber “doblado” a México con la imposición de militares mexicanos en la frontera con Guatemala.

“Siento que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones, se va a renovar una parte del Senado y también habrá elecciones para gobernador en algunas entidades”, comentó el presidente mexicano.

Entonces, tanto los de un partido como del otro están queriendo poner a México en sus temas de debate, tratando de sacar raja de las fobias racistas y discriminatorias que existen en EU y en todo el mundo. Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata”, añadió AMLO.

El presidente destacó que su relación con Donald Trump fue muy buena. “Para los que quieran saber más, voy a hacer publicidad, lo escribí en mi último libro puntualmente”. Además, consideró que Trump no le faltó al respeto y no desmintió el mensaje de Trump. Al respecto, se limitó a decir que en su libro “A mitad del Camino”, habla sobre cómo fue su encuentro con Trump.

“No voten por esos partidos”: AMLO

Finalmente, el presidente pidió a los electores de origen mexicano, que calculó en cerca de 40 millones, que no voten por partidos que denigren a México.

“Decirle a nuestros paisanos que tienen origen y que votan en Estados Unidos, a todos los hispanos para que si se maltrata a México o a algún país de América Latina o el Caribe, no voten por esos partidos. No olviden sus orígenes. Como dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su Patria, no quiere a su madre. Cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden”, concluye.

