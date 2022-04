Xibalbá, el proyecto que AMLO denuncia por ecocidio y que fue elogiado por su secretario de Turismo

La mañana de este miércoles, Ana Elizabeth García Vilchis presentó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador una denuncia en contra del Grupo Xcaret, por el desarrollo en Valladolid, Yucatán, conocido como “Xibalbá, la puerta de entrada al desconocido mundo subterráneo de Yucatán”.

También puedes leer: Activistas de #SélvameDelTren exigen respeto a AMLO luego que los dejó plantados

“Hay ecocidios que seudoambientalistas no quieren ver, sólo quieren protestar contra el Tren Maya”, señaló García Vilchis. “A diferencia del Tren Maya, que no afectará lugares naturales, la empresa privada Xcaret, que opera ocho parques temáticos en la Riviera Maya y en Yucatán, ha impactado de manera negativa cenotes y ríos subterráneos. En particular, el Grupo Xcaret está construyendo un nuevo desarrollo en Valladolid, Yucatán; está uniendo cenotes, creando ríos subterráneos y perforando el subsuelo para construir hasta una iglesia”, añadió.

La titular de la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” afirmó que, actualmente, la reserva está cerrada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “‘Xibalbá, la puerta de entrada al desconocido mundo subterráneo de Yucatán’, es una reserva natural exclusiva del Grupo Xcaret que cuenta con icónicos escenarios, todo a costa de los cenotes y del subsuelo”, añadió García.

Te recomendamos leer: Gobierno de AMLO busca reanudar la construcción en el tramo 5 del Tren Maya

García Vilchis recordó que el Grupo Xcaret dio a conocer que el proyecto ecoturístico Xibalbá abrirá sus puertas a finales de 2022. “El principal atractivo de Xibalbá es un circuito de ocho cenotes que se recorre en varias horas a lo largo del canal artificial”, comentó. “Grupo Xcaret ha perforado cenotes y abrió túneles para crear ríos subterráneos de manera ilegal, causando daños ambientales irreversibles, modificó paredes, techos, bóvedas, desvió ríos subterráneos, amplió cavidades y colocó vigas en los cenotes, entre otras violaciones a las leyes ambientales”, añadió.

La devastación por el Gpo Xcaret en el parque Xibalbá, Yuc. es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos y creó canales artificiales. Lástima q esa destrucción no la ven los ambientalistas q protestan vs el Tren Maya. No al desarrollo turístico depredador. pic.twitter.com/5xQLLyw1KC — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 27, 2022

En un video proyectado se muestran algunas de las escenas de Xibalbá, y en el texto que acompaña a las imágenes se puede leer: “Estos ‘atractivos’ fueron hechos con el respaldo del sexenio anterior. Entonces, ¿Dónde estaban los seudoambientalistas?”.

Grupo Xcaret Interior de un cenote en la reserva Xibalbá (Twitter )

Frente al presidente, García Vilchis comentó: “A pesar del daño causado por la empresa por unir cenotes y crear ríos subterráneos, no se han escuchado las denuncias de ambientalistas ni amparos de ONGs, ni campañas #SelvameDeXcaret o algo por el estilo”.

Xibalbá, un importante parque temático: Torruco

El pasado 14 de noviembre de 2021, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, visitaron diversos lugares en el estado con motivo del Tianguis Turístico 2021; entre ellos, Xibalbá.

En su cuenta de Twitter, Torruco Marqués comentó: “Recorrimos el avance de obra de Xibalbá, este importante parque temático será un gran atractivo turístico para Yucatán gracias al Arq. Miguel Quintana Pali, presidente y fundador de Xcaret Park”.

En #Valladolid con el gobernador @MauVila y la secretaria de turismo @Mich_fridman recorrimos el avance de obra de Xibalbá, este importante parque temático será un gran atractivo turístico para #Yucatán gracias al Arq. Miguel Quintana Pali, presidente y fundador @XcaretPark pic.twitter.com/mh5sR4dmjE — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) November 15, 2021

En octubre de 2021, Sayda Melina Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, confirmó que existe un “proceso administrativo” del gobierno federal en contra de la Reserva Ecológica Xibalbá, ubicada Valladolid, de Grupo Xcaret, de acuerdo con el sitio La Jornada Maya. Además, informó que, en lo que compete a nivel estatal, “todo está en orden y regular”.

¿Qué es Xibalbá?

De acuerdo con Grupo Xcaret: “la Reserva de Xibalbá es la puerta de entrada al desconocido inframundo Maya y es el primer atractivo turístico de Grupo Xcaret en Yucatán, México”.

En su sitio web lo describen como: “un lugar ideal para descubrir la belleza del estado, gracias a que cuenta con icónicos escenarios y diversas actividades que animan a explorar algo jamás antes visto. Esta reserva natural, exclusiva de Grupo Xcaret, es el complemento perfecto de las maravillas arqueológicas de la península, así como del misticismo de la cultura maya que permea cada rincón de la zona”.

En la página oficial, se dio a conocer que la fecha de apertura será en junio de 2022. Entre sus principales actividades están: “Circuito subterráneo de 9 cenotes ubicados a 18 metros bajo tierra, nado, snorkel, tirolesas, contemplación de flora y fauna; además de distintas actividades para conocer parte de la historia y cultura de Yucatán”.

Hasta el cierre de esta edición, Grupo Xcaret no ha respondido públicamente a lo comentado en la conferencia de prensa matutina.