Confirma AMLO detención de otro elemento Guardia Nacional por asesinato en Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que otro elemento de la Guardia Nacional fue detenido por el operativo en el que murió el estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael y otra alumna resultó herida tras una persecución en la comunidad El Copal, en Irapuato.

El pasado 30 de abril, un juez federal decretó el auto de no vinculación a proceso y ordenó la libertad del elemento de la Guardia Nacional que presuntamente asesinó al estudiante.

SEGOB exige a la FGR y Poder Judicial garantizar justicia por asesinato de estudiante en Guanajuato por agente de la Guardia Nacional. (Melissa Esquivias)

“Primero, es un caso lamentable”, comentó López Obrador durante la conferencia de prensa matutina. “Enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad”, añadió el mandatario.

López Obrador explicó que “hubo al inicio una investigación. Tanto la Guardia Nacional como en Marina, Defensa y Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables. Que no haya impunidad. No hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegían a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios”.

El presidente comentó que “ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional; luego que se lleva a cabo la investigación el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven; se detiene a otro elemento, que presuntamente es el responsable, ya está detenido”, y dijo que aún no se conoce cuántos elementos están involucrados, pero que está abierta la investigación y se informará en la mañanera de los avances que ocurran.