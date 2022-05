Precios de las gasolinas seguirán en aumento en México, advierten especialistas

A pesar de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, los precios de las gasolinas y del diésel, así como de otros combustibles, continúan en franco aumento; hecho que -de acuerdo con especialistas- se mantendrá por los próximos dos años, al menos.

La recuperación por la pandemia de Covid-19, así como la guerra entre Ucrania y Rusia, son factores clave que están ejerciendo presión sobre los combustibles a nivel global, y México no es la excepción. Además, a pesar de acciones como el subsidio a las gasolinas y al diésel, así como la construcción de la refinería de Dos Bocas, la adquisición de la refinería de Deer Park, y la remodelación del sistema de refinerías del país, no será suficiente para garantizar la autosuficiencia energética en México.

En marzo pasado, Publimetro informó que el “subsidio” a la gasolina y diésel –que aplica el gobierno federal para contener el precio de los combustibles– es tan alto, que permitiría cubrir dos años del presupuesto de la Pensión Universal de Adultos Mayores.

Gasolina frontera norte: hay escasez en municipios del norte de México afirma Hacienda FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que, de mantenerse dicha medida, que releva a los consumidores de los energéticos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y les otorga apoyos fiscales complementarios, el país perderá 554 mil millones de pesos.

“Este aumento del precio del petróleo se debe a dos combinaciones”, explica Mauricio Ramírez Grajeda, profesor de Economía. “En primer lugar, a la recuperación mundial por parte de la pandemia, aunque hay algunos puntos delicados” comenta el especialista.

Lo segundo es el evento geopolítico que se presentó a finales de febrero, cuando Rusia invadió a Ucrania, siendo Rusia uno de los principales productores de petróleo y de gas en el mundo”, añade.

Esta situación, con sus respectivas afectaciones locales, está provocando que Europa reduzca su demanda de los energéticos que vienen de Rusia y que esos países busquen otras formas de encontrar energéticos en otros mercados, lo que presiona el precio hacia al alza.

“México está envuelto en estas en estas circunstancias. También hay mucha presión por parte de las finanzas públicas, porque la decisión de subsidiar la gasolina y de tener un impuesto o un IEPS bajo para la gasolina -incluso cero- es una decisión política”, comenta Ramírez. “El presidente no quiere que haya una subida en los precios de la gasolina, entonces lo que ha hecho es que ha subsidiado y eso ha hecho que -más o menos- se haya mantenido el precio de la gasolina”, explica Mauricio Ramírez. “Esto tiene un nivel de resistencia, porque las finanzas públicas están muy apretadas. El Gobierno no se puede dar el lujo de andar subsidiando, quitando impuestos, con unos costos altísimos”, añade.

4 PREGUNTAS CON

Carlos Alberto Bautista Pérez especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

¿Por qué los precios de las gasolinas en México continúan en aumento?

A finales del año pasado, 2021, la economía poco a poco se iba abriendo. Es decir, prácticamente se dejaba el confinamiento y más empresas empezaban a trabajar. Esto hizo que, poco a poco, aumentara el precio del petróleo a nivel mundial. Pero hubo un factor que ha cambiado dramáticamente todos los escenarios: en el mes de febrero empieza la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando pasa esto, automáticamente cambia todo porque Rusia está en el top 5 de los países que llegan a producir más petróleo del mundo.

Empezó un nerviosismo a nivel mundial porque, prácticamente para tratar que Rusia deje de atacar a Ucrania no se le está comprando petróleo; lo que se le está comprando es gas LP y gas natural porque en Europa lo requieren, pero como tienen otras fuentes para poder llegar a comprar petróleo, se lo compran a otros, pero no a ellos.

Eso es lo que nos está afectando y hay un detalle interesante. Para darnos una idea, por ejemplo, el precio del petróleo (la mezcla mexicana) al pasado 3 de febrero costaba 83 dólares con 82 centavos. Su máximo histórico fue el día 8 de marzo, cuando ya había comenzado la guerra con Ucrania, y llegó hasta 119.62. Sin embargo, con el paso de los días fue cayendo y la mezcla mexicana de petróleo, para el 11 de abril, ya costaba 91 dólares con 93 centavos. Volvió a subir y el pasado viernes 29 de abril cerró en 102 dólares con 2 centavos es decir, anda, en promedio en 100 dólares.

¿Cuál es el problema? Que México produce petróleo, pero importa gasolina. Tenemos solamente seis refinerías y se está construyendo la séptima en Dos Bocas, Tabasco; pero las refinerías mexicanas apenas llegan a producir del 20 al 23% de lo que es el consumo diario de gasolina magna. ,

Impuestos se comen 50% del salario de los mexicanos

Cuando ya esté la nueva refinería de Dos Bocas, más la refinería de Deer Park, en Texas, que recién compró el 100% el Gobierno Federal, llegaríamos como al 30 o 32%, si acaso.

En el caso de la gasolina premium, está peor. Hoy en día se tiene una cobertura solamente del 6% y cuando ya se esté todo, podríamos llegar al 10%, pero nada más.

Tenemos que importar gasolina. México exporta petróleo a la India, China y Estados Unidos, por ejemplo. Allá se transforma y regresa la gasolina. Esto hace que la gasolina en México sea tan cara, porque dependemos de terceros para poder procesarla.

El presidente ha mencionado que con la construcción de Dos Bocas, México logrará la autosuficiencia energética.

El problema es que día con día aumenta el parque vehicular de nuestro país. Cada vez hay más camiones de carga, hay más automóviles, lo cual hace que la demanda se incremente. Por ejemplo, hace algunos años -30 años- no había tantas gasolinerías en nuestra ciudad. Hoy en día hay gasolineras por todas partes y todas venden, ¿Qué significa esto? Que también hay más automóviles. Por ejemplo, algo muy interesante fue cuando a México llega la apertura comercial derivada del TLC de América del Norte.

También, cuando se llegó a dar el TLC con Japón en el año 2005-2006, llegaron marcas como el caso de Suzuki, Mazda, Subaru, Hoy en día hasta los chinos también venden, porque es un buen mercado y cada día hay más marcas de coches, también mayor financiamiento y el parque vehicular aumenta.

¿Qué resultado están teniendo los subsidios para mantener el precio de la gasolina y hasta qué punto se pueden seguir manteniendo?

Para poder entender esto, es necesario entender primero que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, (IEPS), en su artículo segundo, especifica las cantidades que se tienen que pagar de IEPS para gasolinas y vamos a encontrar que está entre cuatro y cinco pesos.

Lo que está sucediendo ahora es que el gobierno federal renuncia al cobro de este impuesto, ya sea en su totalidad o en partes. Pero en las últimas semanas ha tenido que ser 100%.

Si no, costaría 4 o 5 pesos más cada litro de gasolina, lo cual sería todo un caos. Por otra parte, el propio gobierno federal está recaudando menos dinero, pero aquí hay un detalle muy importante: en el caso de Pemex, lo que ellos hacen precisamente es vender petróleo, pero resulta que Pemex no cobra ese dinero. Lo cobra la Tesorería de la Federación.

Para este año fiscal se había presupuestado el precio promedio del barril de petróleo en 60 o 62 dólares. La diferencia son alrededor de 40 dólares de diferencia.

Pero esos excedentes no llegan al Ejecutivo federal. Van a dar a las reservas internacionales del propio Banco de México, por es el pleito sobre el Banxico.

Uno de los temas que preocupan a los lectores, y a los ciudadanos de a pie, es la frase: “sube la gasolina, sube todo”. ¿Qué panorama podemos esperar respecto a este tema para los próximos meses?

Todo depende del tiempo que dure el conflicto entre Rusia y Ucrania. Cuando llegue a su fin ese conflicto, los mercados internacionales van a tener un efecto de balance. Pero será hasta ese momento, porque hoy en día empiezan a haber negociaciones y baja el precio del petróleo, pero de repente surge un ataque y sube otra vez.

Mientras no haya seguridad de que se arregle, los precios serán prácticamente volátiles. No se sabe cuando suben, no se sabe cuándo bajan. Esto nos afecta a todos porque estamos supeditados a lo que pase en otros países.

Vamos a ver que tanto la gasolina, como todos los derivados del petróleo (gas LP, gasolina, diesel, turbosina, toda esta clase de productos) no van a ir a la baja hasta que se resuelve el conflicto. Y cuando eso suceda, va a bajar poco a poco, pero los precios aún se van a mantener altos. Esto puede durar hasta dos años más, depende de factores externos y no tanto de factores internos.