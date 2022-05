Plan contra la inflación de AMLO es politiquero y no resuelve problemas de fondo

Este miércoles, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el objetivo de garantizar precios justos en 24 productos de la canasta básica.

“Tomamos la decisión de actuar y no quedarnos de brazos cruzados, porque la carestía afecta más a la gente de escasos recursos”, afirmó el presidente frente a decenas de empresarios invitados a Palacio Nacional.

Al recordar el esfuerzo conjunto del gobierno federal con los sectores productivos durante la crisis que produjo la pandemia, el mandatario agradeció la colaboración y solidaridad de productores, empresarios y comerciantes que aceptaron participar voluntariamente en este paquete de acciones, y enfatizó que no se tomaron medidas coercitivas.

López Obrador comentó que el objetivo de la alianza es que no se disparen los precios de alimentos básicos. Además, directamente atestiguó el compromiso expreso de empresas como Walmart y Bimbo -que prometió que no aumentará el precio del pan de caja blanco, grande- en apoyo a la alianza. Por otro lado, informó que el empresario Carlos Slim se adhirió al plan tras notificar que no aumentarán los precios de servicios telefónicos y de internet en Telmex y Telcel.

Sin embargo, para Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, este plan “llegó muy tarde” y puede ser utilizado con fines electorales.

“Esto se debió haber presentado desde que ingresó al gobierno en 2018, y sobre todo durante la misma pandemia, donde no vimos nada de acción. Todo fue más político, por ejemplo, preparando la revocación del mandato. Realmente a la ciudadanía lo que le importa es la canasta básica”, comentó Esparza en entrevista con Publimetro.

“Lo que gana [AMLO] es que muestra, en el lenguaje político, unidad con los empresarios y que lo están apoyando. Con tantas cosas que se han realizado en torno a la inflación, al final del día lo que más representa es que es un acto político. No hay que olvidar que siempre este tipo de programas sociales tienen -creo yo, desde mi punto de vista- un trasfondo más político-electoral. En este año hay seis estados donde se eligen gobernadores. Yo creo que va canalizado también, en el fondo, con ese interés”, concluyó.

4 PREGUNTAS CON

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN).

¿Qué lectura nos puede dar del plan presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador?

En primera instancia, este programa ataca 24 de los 40 productos de la canasta básica y, por lo tanto (tomando en consideración que en este momento la canasta básica tiene una inflación de 14.1%, en tanto que la nacional está en 7.72%) tenemos que este programa, en un corto plazo, estará reduciendo los costos de esos 24 productos; especialmente en siete productos de los que tres son muy básicos: frijol, arroz y maíz, que son granos elementales para la dieta de la sociedad mexicana.

Sin embargo, no se ataca en un largo plazo el grave problema estructural que tiene el campo y las actividades primarias. El sector agrícola es el que tiene más este problema, desde hace ya 40 años. No se ataca, por ejemplo, la sequía, que se puede combatir con la digitalización en el regadío. Esto es otorgar valor agregado tecnológico al campo.

Tampoco, a pesar de que estuvieron presentes representantes de empresas de supermercados minoristas, no se ataca de fondo el problema de los intermediarios, que incluso llegan a elevar los precios de alimentos entre un 110% y un 120%.

Canasta básica El gobierno de AMLO busca paliar la inflación en el país. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Tampoco hay un ataque frontal a la inseguridad, retomando que el crimen organizado incide en la inflación en 2%. Otro problema es que no se capacita en nuevos procesos agropecuarios a una mano dura muy importante, que emigra paradójicamente a dos estados de la Unión Americana, como Florida y California, que es ahí donde principalmente se asienta la mano de obra agrícola que emigra principalmente de Oaxaca o de Chiapas.

Sí, en un corto plazo se reduce la inflación en ciertos productos, pero no se ataca ni se establecen directrices para otorgar el mayor valor agregado al campo.

Este mismo miércoles, horas después de que el presidente López Obrador presentó el plan contra la inflación, en Estados Unidos la Fed anunció la más grande alza en las tasas de interés. ¿Cuál es la diferencia entre ambos planes?

En este momento, por su calendario, la Reserva Federal aumenta en 50 puntos base su tasa, colocándola de 0.75 a 1% la tasa de interés. Ante la presión inflacionaria, el Banco de México el próximo 12 de mayo también estará aumentando en 50 puntos base la tasa de interés colocándola en siete.

La decisión de la Reserva Federal estará teniendo un efecto importante para México; en el sentido de que aumenta costos de bienes de capital, de bienes de uso intermedio que muchos utilizan tanto en las empresas para elaborar alimentos como en el campo para la cosecha y la producción agrícola. También el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos va a provocar que haya mayor interés de inversión hacia Estados Unidos, ya que arroja, enormes beneficios. Esto, por supuesto, estará afectando a México. Lo que hará el Banco de México este próximo 12 de mayo, pues estará colocando que se encarezca aún más, el dinero a través de créditos, a través de hipotecas, a través de préstamos y también hará que la inversión sea menor.

Esto representa que el consumidor tenga una endeble confianza en la economía y que poco se está comprometiendo a que haya una compra de productos duraderos en los próximos 12 meses, uno por el ingreso que se tiene y dos por el uso de de tarjetas de crédito; ya que si no se paga a tiempo la tarjeta de crédito, pues los intereses pueden afectar a las familias.

¿Cuál es el beneficio o perjuicio que el presidente López Obrador o Morena puede tener, especialmente con el proceso electoral a la vuelta de la esquina?

Tomando en consideración que las actividades primarias tienen una importante participación en el producto interno bruto y entidades como Oaxaca, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, son entidades que mucho participan en actividades primarias, de manera particular, en la parte agrícola, ganadera y avícola. Entonces, estas medidas -si bien el presidente dice que no tiene tintes político-electorales-, en lo general estarán beneficiando a incrementar la producción, la venta de estos productos e indirectamente, a un mes de las elecciones, se estará poniendo énfasis en que el gobierno, después de 40 años, modifica su política comercial agropecuaria.

Inflación. Los precios de los productos continúan en aumento en el país. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Por supuesto va a utilizar y mostrar ante el electorado de estas seis entidades donde habrá elecciones cómo el gobierno impulsa la producción agropecuaria, principalmente agrícola.

¿Cómo evaluar los resultados que tendrá este plan?

En los próximos días, el 9 de mayo, se puede anunciar que el conflicto en Ucrania tome otro viraje más hacia la parte de las negociaciones y hacer un alto en el avance de las tropas rusas, o un alto en la defensa de las fuerzas ucranianas. Esto también podría reflejarse en una reducción de precios, principalmente en los fertilizantes que provienen de Rusia y estaría abaratando los costos de producción en el campo mexicano.

También en seis meses ya estaremos en plena temporada de lluvias, lo cual va a servir mucho para anegar la tierra. Eso es muy importante, porque la tierra necesita mes y medio o dos meses de constante riego para el ciclo de la cosecha de otoño, más que la de verano. Por lo tanto, los productos agrícolas -que en este momento tienen un constante aumento de precios (como frutas, hortalizas y verduras)- para agosto y septiembre podrían tener una reducción de precios.

La inflación en Latinoamérica, otra víctima de la pandemia en 2021 (EFE)

De igual forma, ya tendremos una reducción en el precio internacional del petróleo, que también va a incidir en la reducción del precio de la gasolina. Es decir, hay un escenario positivo en los próximos seis meses para que se reduzca la inflación; pero algo muy importante es que no será resultado de este programa, sino que son fenómenos naturales, coyunturales, que podrían provocar que se dé una reducción en los precios.

De manera paralela, el programa podría incidir para poder mejorar los precios al productor, al consumidor, y por supuesto tener una reducción entre 1.5 y 2 puntos porcentuales de la inflación, pero reitero: no se ataca de fondo el problema estructural que tenemos en el campo mexicano, uno de estos es -sin duda- el tema de la inseguridad porque por el problema de la participación del crimen organizado en cosecha, producción, distribución y venta de productos agrícolas la inflación no podría reducirse en otros dos puntos porcentuales, que eso es lo que provoca e incide el crimen organizado en la inflación.