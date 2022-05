Funcionarios desafían a la SCJN, bloquean de sus cuentas a ciudadanos por críticas

El número de amparos que han promovido ciudadanos en contra de servidores públicos por ser bloqueados en redes sociales pasó de 25 expedientes en 2019 a más de 110 en lo que va de 2022 . La mayoría de las restricciones que han impuesto los funcionarios en sus cuentas personales e institucionales han sido por críticas a su desempeño de trabajo, falta de resultados y hasta por memes.

En una revisión que realizó Publimetro a la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se detectó que la mayoría de los procedimientos que han impulsado vecinos, académicos y especialistas en los últimos años han sido motivados por “impedir la libertad de expresión”, la nula rendición de cuentas por un servidor público y el interés público que generan como trabajadores del Estado.

Nadie tiene la piel tan delgada como nuestros funcionarios de la 4T, no veo en ninguno de mis tuits faltas al respeto Epigmenio Ibarra, hoy me bloquea, además entiendo que como funcionario por ley no puede hacerlo, ¡vaya caso!.

— Aseguró Arturo Castagné Couturier. Ciudadano que fue bloqueado en Twitter.