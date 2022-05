Reclutan a menores de edad para huachicol: alertan alza en detenciones y piquetes a ductos de Pemex

Debido a que son menos sospechosos y los procesos judiciales que enfrentan son diferentes y menos agresivos, grupos del crimen organizado dedicados al huachicol comenzaron con el r eclutamiento masivo de menores de edad para extraer combustible de tomas clandestinas en diferentes estados de la República mexicana.

Los niños son extraídos principalmente de comunidades marginadas del sur del país, los cuales usan como halcones en puntos de ordeña, picadores de ductos o incluso como vigilantes de zonas donde existen tomas clandestinas, las cuales se han disparado en la administración federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) reporta un ascenso en las detenciones de menores de edad que se dedican a esta actividad. Si bien de 2006 y julio a 2021 fueron detenidos únicamente 91 menores de edad por vínculos con bandas de huachicol, principalmente en Tamaulipas y Jalisco, en lo que va del gobierno federal, se ha registrado un alza en el número de niños que son detectados en zonas rojas donde se extrae combustible de forma ilegal.

AL respecto, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, aseguró que las bandas criminales buscan cubrir su capacidad de fuego y de soldados con menores de edad, debido a que éstos son más fáciles de extraer de núcleos familiares marginados y son menos propensos a ser detenidos cuando se realizan operativos por las Fuerzas Armadas y autoridades federales.

Es toda una red, desde los halcones, que son la mayor parte de niños, niñas y adolescentes hasta los que están haciendo la labor de extracción, la distribución y, en esta red de macrocriminalidad, también está el lavado de dinero. — Dijo en entrevista.

Modus operandi

A los menores de edad que son utilizados por el narco se les utiliza como “puntas”, un término utilizado por las bandas delictivas para identificar a los niños que son enviados primero en los sitios de ordeña para que verifiquen los caminos no son custodiados por las autoridades y que no representan ningún peligro. En tanto, a los que denominan como “halcones” son quienes vigilan que durante el huachicoleo -en el que también participan adolescentes- no lleguen agentes de seguridad.

Conforme los contenedores se van llenando, las camionetas se retiran a zonas seguras. En una jornada fructífera para las bandas criminales, se utilizan algunas decenas de camionetas con contenedores de mil litros. Para mover las unidades, los choferes o “acarreadores” son indispensables, aunque no tengan mayoría de edad.

Huahicol indetectable

A pesar de la ordeña a sus ductos y el alza de tomas clandestinas, Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue sin tener uncontrol automatizado para detectar y localizar pérdidas de presión en 47 de sus 54 sistemas de ductos de hidrocarburo. Y es que e sto impide tener una respuesta rápida ante el crimen organizado dedicado al robo del combustible que produce.

Con una red de ductos que abarca cerca de 17 mil kilómetros, la compañía ha sido víctima de 82 mil 692 tomas clandestinas por parte de huachicoleros entre enero de 2000 y octubre de 2021; es decir, perforaron el equivalente a cinco veces cada kilómetro de la red en 21 años y 10 meses.

Por si fuera poco, a pesar de los esfuerzos, en los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las tomas de huachicol han alcanzado un máximo histórico, incluso superando las cifras registradas con Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Y es que durante los primeros tres años del Gobierno de EPN se registraron 11 mil 499 tomas ilegales, con un quebranto calculado en 11.3 millones de pesos. Mientras que en los primeros tres años de Gobierno de AMLO, se han detectado un total de 35 mil 196 tomas clandestinas, con un quebranto aproximado de 2.5 millones de pesos.

30 mil menores en riesgo:

El organismo Save The Children publicó en sus Informe Especial Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, que la cifra de menores reclutados de manera forzada asciende a por lo menos 30 mil niños en el país.

De acuerdo con el informe, solo en nueve entidades del país hay programas dirigidos para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados, autodefensas o del crimen organizado.

Datos:

En redes sociales se ofertan camiones de huachicoleo de juguete, como opciones de regalos para los niños en zonas donde esta práctica es recurrente.

Los 35 mil 196 piquetes a los ductos de PEMEX registrados entre 2019 y 2021 se ubican a lo largo de 17 mil kilómetros de ductos de la petrolera estatal.

