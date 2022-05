AMLO revela la reacción de Fidel Castro después del episodio “comes y te vas”

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó una de las anécdotas de las que se enteró en su reciente viaje a Centroamérica y el Caribe: la reacción de Fidel Castro al episodio diplomático conocido como “comes y te vas”.

En el año 2002, México fue sede de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la cual se realizó entre el 18 y el 22 de marzo en Monterrey. A esta importante reunión establecida por la Organización de las Naciones Unidas, Fidel Castro confirmó su asistencia sin avisar al presidente Vicente Fox.

Por lo tanto, Fox llamó a Castro Ruz para decirle que podía llegar a México para comer y después, le pedía, tendría que irse con el fin de no generar problemas con George W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos.

Aunque en el audio se escucha que Fox pide que sea una llamada privada, las grabaciones fueron filtradas a los medios y el escándalo se apoderó del hecho. Fue la situación que tensó las relaciones de México y Cuba durante ocho años

El día que Fox le dijo Fidel Castro : "Comes y te vas" El día que Fox le dijo Fidel Castro : "Comes y te vas"

“Fíjense, me comentaba ahora que fui a Cuba que el comandante Castro cuando ese vergonzoso incidente del ‘comes y te vas’ —algún día lo vamos a contar aquí, porque los jóvenes a lo mejor ya no lo recuerdan— no quiso, por el afecto a México, que se difundiera en Cuba el incidente, porque no quiso que se ofendiera a México, al pueblo de México”, comentó el presidente López Obrador. “Era nada más para dar a conocer la actitud irresponsable y servil del gobierno de Fox”, añadió AMLO sobre la revelación de la llamada.

“Por eso una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos, y nuestros pueblos siempre, siempre, están hermanados con toda América Latina”, dijo el mandatario, tras afirmar que si no se invita a todos los países de América a la Cumbre de las Américas -a celebrarse en junio próximo- él no asistirá.

Como ejemplo de que el interés de los pueblos es superior al de los gobiernos, AMLO puso de ejemplo su llamada con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. “Él viene de un movimiento no de izquierda, fue banquero; sin embargo, tenemos buenas relaciones porque lo considero una persona de bien y hay una relación de respeto, y estamos buscando acuerdos. Entonces, no es un asunto de los gobiernos, es un asunto entre amistad entre los pueblos”, finalizó.