Si no se invita a todos, no voy a la Cumbre de las Américas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha resuelto su participación en la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse el 9 de junio próximo. Esto, a pesar de que ya había confirmado su asistencia el mes anterior.

“Si no se invita a todos, no iría yo. Iría una representación de México, pero no iría yo”, comentó López Obrador sobre su participación en la Cumbre, descartando que esto pueda provocar daños en la relación bilateral con Estados Unidos. “Todavía falta para la Cumbre, pero tenemos que unirnos todos”.

‘Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de los Angeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos, todos los americanos. Estamos por resolver sobre este asunto”, dijo AMLO en la conferencia de prensa matutina.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es condecorado por su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel con la orden José Martí en el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, el domingo 8 de mayo de 2022. (Yamil Lage/Pool Foto, vía AP) (Yamil Lage/AP)

López Obrador afirmó que él lleva una muy buena relación con el presidente Biden, y que le ha pedido que se invite a todos los países, esto en referencia a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no han sido invitados por Estados Unidos.

“Vamos todavía a definir cual va a ser nuestra postura, pero si estamos persuadiendo que debemos invitar a todos. En cumbres pasadas se han invitado a todos, no tiene porqué ser diferente”, añadió.

El presidente afirmó que hay grupos políticos que apuestan a la confrontación y quieren tener de rehenes a los pueblos de América Latina. “Como el caso del bloqueo, que es promovido por políticos que tienen mucha influencia en Estados Unidos”, dijo.

“Considero que el bloqueo a Cuba es indebido, inhumano y es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza, con propósitos políticos electorales”, dijo el mandatario, quien pidió al Gobierno de Estados Unidos decidir sobre esto “porque es un asunto de derechos humanos, con la soberanía, con la independencia de los pueblos, autodeterminación de los pueblos”.

Finalmente, el presidente preguntó “¿Por qué no se establecen relaciones políticas de respeto a la soberanía?” Y señaló que con Estados Unidos hay “muy buena vecindad, relaciones de amistad, y cuando hay amistad y respeto, también hay franqueza. Por eso estamos planteando así de claro las cosas”.