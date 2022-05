Cuidamos también a los integrantes de las bandas, son seres humanos: AMLO

AMLO El presidente señaló que la estrategia de seguridad "ya no es el 'mátalos en caliente'" de antes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la actitud de militares en Michoacán, quienes -dijo- evitaron un enfrentamiento con el crimen organizado y que fueron grabados mientras eran perseguidos por los presuntos delincuentes.

“Circuló un video donde presuntos delincuentes van detrás de camionetas del Ejército. Hasta personajes famosos del Partido Conservador. Hablaron de que no había autoridad, que como se humillaba así a los militares”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa.

“Tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército. Eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas y de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir ‘hagan valer la autoridad, no me va a temblar la mano’. Todo eso que hacían cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos”, comentó el mandatario.

El presidente dijo que a su llegada al Gobierno cambió la atención para evitar enfrentamientos, y que se utilice más “la inteligencia que la fuerza”.

“Antes era mátalos en caliente, eso cambió. Ahora cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional y también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta”, dijo el presidente.

Finalmente, López Obrador dijo que la persecución del video concluyó con los elementos pidiendo refuerzos, evitando el enfrentamiento y -en un operativo especial- se logró el decomiso de un laboratorio de drogas sintéticas, del cual, el general Luis Cresencio Sandoval dará más detalles este viernes.