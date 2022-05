AMLO recuerda a “El Bronco” en Nuevo León y le mando un abrazo

Respetuoso de la decisión de las autoridades, el presidente Andrés Manuel López hizo un llamado a “tomar en cuenta la cuestión de salud y humanitaria” en el caso del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, con quien compitió por la presidencia en 2018 y quien está preso por abuso de autoridad.

“En lo personal yo considero que debe de haber un trato, no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria”, comentó AMLO en conferencia de prensa desde Nuevo León.

“Y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez: ‘No es mi fuerte la venganza’. Entonces, siendo un asunto que tienen que resolver… Yo soy humanista, por eso hablo de proteger la vida de todos”, añadió el mandatario.

“Yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y su proceso legal, le mando un abrazo y un saludo”, añadió AMLO.

La felicidad es estar bien con uno mismo: AMLO

El presidente señaló que, en cuanto a la justicia, es mejor abordarla con una visión preventiva; más allá del castigo. “Es como el caso de la medicina, estoy más a favor de la medicina preventiva que de la medicina curativa. No quiere decir que la medicina curativa no haga falta, pero es mejor no enfermarse”.

Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León APODACA, NUEVO LEÓN, 27AGOSTO2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a la Séptima Zona Militar, donde sostuvo la rueda de prensa matutina acompañado del gobernador de Nuevo León; Jaime Rodríguez Calderón y del Secretario de la Defensa Nacional; Luis Cresencio Sandoval, quien expuso estadísticas de la violencia en la entidad. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez/Gabriela Pérez)

“En el caso de la corrupción, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es convencer de que es algo que nos daña en lo personal (en lo familiar, en lo social) y estigmatizarla. El peor de los males era que se robaba y ni siquiera perdían su respetabilidad. ¡Hasta se les aplaudía! En algunos casos, hasta se les ponía de ejemplo y se les decía a los hijos: ‘Estudia para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’.

El presidente finalizó diciendo que “lo mejor es lo preventivo, lo mejor es tener en cuenta que sólo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, grados académicos, como si fuesen títulos mobiliarios. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la transformación que se requiere”.

Pide “El Bronco” apoyo a AMLO

En una carta publicada en redes sociales, el exgobernador agradeció el apoyo que el presidente le ha otorgado; además, se dijo víctima de acusaciones injustas, las cuales lo han llevado al proceso en el que se encuentra, en el que se ha deteriorado su estado de salud.