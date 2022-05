Falla plataforma de desaparecidos en pleno aumento histórico de 30% de casos

De las 100 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, 24 mil 824 mil son menores de edad. ONG reportan subregistro en todos los MP del país. (Moisés Pablo/Moisés Pablo)

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido reportados como desaparecidos y no localizados 31 mil 733 personas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); sin embargo, la plataforma creada para dar respuesta a este problema presenta múltiples deficiencias en la recopilación de datos de víctimas, y no se determina si el registro es por desaparición forzada, extravío o alguna otra causa.

El sitio del gobierno federal —que tuvo una actualización al inicio de esta administración— acumula datos de ciudadanos que han sido reportados bajo este estatus desde el 15 de marzo de 1964 hasta el 15 de mayo de 2022, con lo que suman 246 mil 126 personas; de esta cifra 100 mil 256 ciudadanos siguen sin aparecer o no han sido localizados hasta el momento.

De todas las personas que han desparecido en el sexenio de AMLO, la mayoría son mujeres y menores de edad. Jalisco, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México son las principales entidades del país donde se presenta este delito. La mayoría de estos casos quedan impunes, por lo que familias y colectivos emprenden una búsqueda por su cuenta.

Datos abiertos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, refieren que Jalisco es la zona del país donde más se ha presentado este delito en la era de AMLO.

Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas de México (CNB), aseguró que cuando comenzó esta administración existía un registro de menos de 40 mil desaparecidos y no se contaba con una herramienta que sistematizara la información recibida, por lo que a partir de 2019 la comisión comenzó a recopilar información con la ayuda de autoridades estatales y locales.

No son cifras, son personas, familias, grupos de amigos y un tejido social que ha sido profundamente lastimado; un tejido del que somos parte toda la sociedad. — Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas

Falla plataforma en plena ola de violencia

De las 100 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas hasta mayo de este año, 24 mil 824 mil son menores de edad.

La plataforma permite que cualquier persona pueda reportar una desaparición, sin necesidad de que exista una denuncia; sin embargo, esto ha ocasionado múltiples problemas, por ejemplo, que se dupliquen identidades y se confunda a organizaciones civiles, autoridades y madres rastreadoras que han emprendido jornadas en el territorio nacional para encontrar a sus familiares.

Este diario revisó varios nombres de personas desparecidas que brindaron colectivos y madres rastreadoras de Sinaloa y Jalisco, en donde se constató que los expedientes de estas identidades presentan errores en los nombres, fechas de nacimiento e incluso se cambiaron estados y ciudades en donde fueron vistos por última vez.

Por ejemplo, en varios expedientes que se dieron de alta en 2019 a la fecha, las características de una persona en una ficha no coinciden con la fotografía integrada. Por si fuera poco, hay diversos criterios para dar de baja un registro, sin que haya sido encontrada la persona, esto de acuerdo con colectivos de personas desaparecidos en el país.

Tampoco se pudo dar de alta a personas que no presentan una carpeta de investigación y en otros casos se pueden alterar los registros de expedientes previamente dados de alta. El Observatorio Nacional Ciudadano confirmó que los registros de personas desaparecidas en México han sido impulsados por presiones de organismos internacionales o coyunturas en el país y no por voluntad de las autoridades, por lo que están desorganizados.

Cifra negra hasta cinco veces mayor

Publimetro consultó a organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la plataforma y la información que ha recibido y alertaron que, si bien es un buen ejercicio para mapear un porcentaje de las víctimas que desaparecieron del país, la cifra negra sigue siendo enorme, pues la mayoría de las familias y afectados no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades.

Un ejemplo son los migrantes desaparecidos, afirmó María Elena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, quien aseguró que los esfuerzos del gobierno federal se quedan cortos ante el subregistro que existe sobre este tipo de delitos que afectan principalmente a mujeres y niños en todos los estados de la República mexicana.

La página de datos abiertos revela que de todos los casos documentados desde 1964, Tamaulipas es la entidad que lidera la problemática con 11 mil 970 casos; le sigue Estado de México, con 10 mil 993; Jalisco, con 14 mil 951; después Nuevo León, con seis mil 218; Sinaloa, con cinco mil 471, y Veracruz, con cinco mil 737.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas se nutre de la información oficial que se contabiliza en el Ministerio Público; no obstante, colectivos y organizaciones civiles denuncian que hay resistencia de las autoridades estatales y locales para entregar información sobre las desapariciones que se registran a diario.

En los últimos meses, colectivos de todo el país han intentado dar de alta a cientos de personas que han desaparecido.

El Registro se alimenta de información de la siguiente manera:

Fiscalías: 71%

Comisiones 25%

Otras autoridades y particulares 4%

Era de AMLO:

De las 31 mil 733 desapariciones que se han registrado en la administración de AMLO

23 mil 449 son hombres. 8 mil 132 mujeres.

A considerar:

Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora, toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico. — Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la cifra de los 100 mil desaparecidos

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 80 colectivos de 22 estados de la República Mexicana y de 3 países de Centroamérica, hizo un llamado al gobierno y a la sociedad mexicana por la alarmante cifra que arrojó el último reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNDPDNO).

¿Cómo reportar desapariciones?