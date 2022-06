Negativa a la Cumbre de las Américas no es pleito ni confrontación: AMLO

A menos de una semana de que inicie la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el presidente López Obrador no ha decidido su asistencia, y afirmó que sigue esperando que el presidente Joe Biden responda sobre su petición de “invitar a todos” los países de América. Además, explicó que esta postura que mantiene no es “un asunto de pleito ni de confrontación”, pues “es muy buena la relación con el Gobierno del presidente Biden”.

Te recomendamos leer: AMLO pide que beneficiarios paguen los Créditos a la Palabra

A pesar de que los líderes de Nicaragua y Cuba ya respondieron que no asistirán, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos, por lo que puede ser detenido en cuanto pise suelo norteamericano, el mandatario mexicano ha insistido en que se invite a todos los líderes de América, pues “¿Cómo se va a hacer una Cumbre de las Américas sin todos los países?”.

“Estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos, muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas, o hace falta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos, es muy buena la relación con el Gobierno del Presidente Biden, con sus colaboradores, con Juan González; con el jefe del Departamento de Estado, Blinken; con su asesor para asuntos de Seguridad, Sullivan; es gente que tiene experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien”, dijo el presidente López Obrador.

Cumbre de las Américas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido que participen todos los mandatarios de América Latina (Getty Images Composición )

AMLO afirmó que su administración está en espera de que se tome una decisión, la cual tiene que resolver el Gobierno de Estados Unidos y que para ello están “escuchando a todos”.

“No hay prisa. Estamos muy cerca y hay varios vuelos a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles. Y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles. Es miércoles, jueves y viernes y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado, si voy. Ahora, si no voy, nos va a representar el canciller, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. México va a estar presente”, confirmó López Obrador.

“Vamos a esperar, ya dimos a conocer nuestras razones. No es un asunto de pleito de confrontación, repito, es muy buena la relación con el Gobierno del presidente Biden. Él es una gente con mucha experiencia política, de modo que vamos a esperar”, comentó AMLO.

Finalmente, explicó: “Ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos van a seguir siendo buenas, porque insisto, son relaciones de amistad, sobre todo de amistad de nuestros pueblos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los que nacieron aquí, hijos y nietos que ya nacieron allá. Hay una integración económica, comercial y el presidente Biden ha aceptado que tiene que haber lo que él llama “pie de igualdad” en nuestras relaciones”, comentó.

También puedes ver: