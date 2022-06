Cesan ataques letales en elecciones, pero se disparan ataques cibernéticos y agresiones psicológicas

A diferencia de procesos electorales anteriores, las campañas para elegir a seis nuevos gobernadores en México en este 2022 —y que culminaron este cinco de junio— registraron saldo blanco en homicidios y ataques letales a candidatos que buscaron un puesto de elección popular en estas entidades. Situación atípica en el país luego de la ola de violencia que ha teñido de sangre los últimos comicios.

En entrevista con Publimetro, Rubén Salazar, director de la consultora Etellek, precisó que, si bien no se detectaron secuestros y actos violentos que terminaran con la vida de alguno de los aspirantes en los últimos meses, sí hubo agresiones de otro tipo, como intervenciones a celulares, difamaciones en redes sociales y hackeo a cuentas personas, así como robo de identidad de los competidores.

Esto no se veía desde 2007 en las elecciones de las entidades. Y a pesar de haber sido más grande ésta no hubo víctimas mortales, veníamos de procesos electorales muy violentos a nivel nacional. Es la primera vez que no hay aspirantes que hayan perdido la vida desde 2017 y esto difiere mucho con esta atmósfera que se registró en 2021 cuando tuvimos un pico muy fuerte.

— Precisó Rubén Salazar.