Sé que buscar la presidencia en 2024 me puede costar la vida: Pérez Garibay

Tras haber vivido el triunfo en una de las carreras más emocionantes e importantes en la historia de su hijo, Antonio Pérez Garibay, diputado federal de Morena, se prepara para otra competencia clave: la elección presidencial de 2024.

Rodeado de los trajes que su hijo, el piloto Sergio “Checo” Pérez, ha utilizado en diversas competencias, y en medio de una serie de reuniones, Pérez Garibay se sentó con el equipo de Publimetro para conversar sobre el triunfo de Checo en Mónaco, sus aspiraciones presidenciales y qué iniciativas propondrá para el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.

Diputado, muchas gracias por recibirnos, de verdad., y gracias por abrirnos las puertas de su casa.

Con mucho gusto, es su casa de Publimetro, lo saben directamente 24/7. Estamos a sus órdenes, muchas gracias por todo el apoyo.

Muchas gracias y sobre todo después del triunfo de su hijo, ¿Cómo vivió el triunfo de Checo en Mónaco?, ¿Esperaba este resultado?

Nosotros lo esperábamos, ya lo esperábamos, pero no en Mónaco. Mónaco se cocina aparte. Es la carrera más importante de la historia en el mundo de la Fórmula 1. Ganar Mónaco es la joya de la corona. Jamás, nos hubiéramos imaginado que Checo iba a triunfar en Mónaco, pues a lo mejor en otras pistas lo veíamos.

Ahí es una carrera muy difícil y luego la carrera todavía fue más demandante con la lluvia, se secaba, llovía, estuvo muy complicado y el fin de semana veíamos superiores a los Ferraris. Yo pienso que los Ferraris cometieron errores, gracias a Dios que nos favorecieron.

Pero todo esto se venía viendo en Checo, su crecimiento -y lo sigo diciendo- yo creo que vamos a tener un Checo Pérez muy fuerte después de media temporada. Ferrari tiene todavía poquita ventaja a Red Bull, pero vamos a llegar -si Dios quiere- para la carrera de México peleando el campeonato, los cuatro pilotos y no hay que descartar que se va a hacer de seis, los Mercedes ahí vienen.

Ahora como padre, ¿Cómo se ha sentido de ver crecer a Checo y ver el camino que ha tomado?

Fue increíble. Me fui a Guadalajara a ver la carrera. Vi la carrera yo solo, la veo solo y transmitiendo y con todas las computadoras, los teléfonos y las pantallas y todo. La veo solo.

Después del triunfo pues vino el problema de la protesta, tuvimos que esperar a que el triunfo fuera oficial y, efectivamente, después de eso nos vamos a una comida a casa de Marilú, la mamá de Checo, con todos mis nietos y hacemos el chapuzón en la alberca, con Chequito, con Sebastián y con Carlota. Entonces fue maravilloso, la verdad. Ellos pensaban que yo estaba en Mónaco y querían regalos.

Me hicieron tanta campaña publicitaria de que yo andaba en Mónaco que ya mis nietos me pedían regalos de Mónaco. Pero yo no fui a Mónaco. Me quedé aquí en México, hemos estado trabajando las campañas en toda la República. Estamos peleando seis de seis y estamos luchando y estamos aquí. Yo no he salido.

Yo no fui a Mónaco. Me hicieron muchos memes, los medios de comunicación anunciaron que venía llegando en el avión de Mónaco y era una mentira. Yo estaba aquí en México.

Usted ha acompañado a Checo por todo el mundo y sabemos que viajar nos da muchísimas experiencias. ¿Qué ha visto en otros países, en otros lugares, que le gustaría que tuviéramos en nuestro país?

El tema más importante que, yo creo que, necesita México es el tema de la seguridad. Estoy enfocado al 100% y hoy que soy diputado federal estoy precisamente en las tres comisiones más importantes para el país: Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana. Estoy especializándome al mil por ciento, porque México necesita mayor seguridad. Estoy trabajando en ello y eso es lo que mejor nos podría ir.

Cuando tengamos esta gran seguridad en este país, como en Singapur, hay que recordar que Singapur fue uno de los países más peligrosos y más corruptos del mundo hace 50 años, y ahora hay que voltear a verlo, es una gran potencia económica.

Yo creo que en México lo que más nos ha afectado (y que veo en el mundo que no existe) son tantos políticos corruptos. Ha hecho mucho daño tanto político corrupto y yo soy el primero que me pongo en la balanza para que me hagan una radiografía, desde donde nací hasta el día de hoy, porque no podemos seguir saqueando al país.

Y te lo digo viéndote a los ojos: México es el mejor país del mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que abrir México al mundo. Estoy viendo cosas maravillosas. Estoy construyendo y trabajando el México del futuro. Sé lo que voy a hacer, sé lo que voy a lograr y lo que logré hacer con mis hijos, lo quiero hacer con todos los mexicanos porque, hasta donde he llegado el día de hoy, creo que soy el orgullo de mis hijos. Pero lo que haga de hoy para adelante, seré el orgullo o la deshonra de mis nietos.

¿Cuál es la ruta para conseguir estos cambios que necesita nuestro país?

Que la credibilidad del líder sea nata. Yo me estoy reuniendo con todo el mundo, tanto con los pobres -para mí, lo más importante igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “por el bien de México primero los pobres”-, pero también tenemos que construirlo de arriba.

Cualquier país en el mundo puede subsistir sin políticos. Ningún país en el mundo puede subsistir sin empresarios. Tenemos que trabajar unidos. La unidad política y empresarial es muy importante. Si no caminamos, si no trabajamos de la mano, los empresarios y el gobierno federal, jamás vamos a sacar este país adelante y eso es a lo que me estoy comprometiendo, tu servidor: trabajar de la mano con la iniciativa privada, con el gobierno federal y con todos mis pobres, porque yo quiero un mejor México.

Haciendo un corte de caja, del momento en el que usted dijo “sí quiero ser diputado” hasta el día de hoy, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Era como se imaginaba?

Ha sido muy difícil, es un camino muy difícil. Te soy sincero, hay momentos en que quisiera mejor rajarme, ¿no? Pero ya estoy aquí, no puedo meter reversa. Yo entré a la política con Andrés Manuel López Obrador siendo el candidato, en el 2018, por un problema de seguridad familiar. En Jalisco tuvimos un problema con mi familia, intento de secuestro a mis dos hijos, y decidí abandonar Jalisco con mi familia. Y viviendo en el extranjero, me sentí un cobarde, es por eso que me vine a vivir a la Ciudad de México, estoy trabajando al lado de él, trabajé con Andrés la campaña. Él sabe personalmente que todos los expresidentes de México son mis amigos. No hay nada que ocultar y que yo tengo la ambición de ser presidente de México

Entonces yo voy a seguir caminando, voy a esperar, estoy levantando la espuma. Este fin de semana nos dieron ocho puntos a favor en las encuestas. Yo creo que si esto continúa, esto es para el bien de México. No solamente es ser el papá de Checo Pérez. Yo estoy en la política antes de que Checo Pérez fuera piloto de Fórmula 1.

Yo vivo lo que sé, lo que siento, no hay nadie más pobre en la forma de nacer que tu servidor. Yo sí conozco la verdadera pobreza, la forma en que nací: mi mamá no tuvo para pagar el Hospital Civil, el hospital más pobre de mi ciudad en Guadalajara y nací a través de una partera, en una colonia muy pobre en Jalisco en la colonia Del Fresno y estoy sumamente orgulloso de mi madre. Fui bolero, fui taxista, fui mesero, fui lechero y he hecho de todo en la vida, no me da pena. Yo sí conozco, pero el día de hoy que he llegado a esto y que la vida me ha sonreído y que esto no te lo podía transmitir en la parte donde yo nací, pero la parte que hoy vivo conozco el mundo y sé de lo que te estoy hablando.

México tiene que ser una gran potencia económica y solamente va a ser si caminamos con una gran unidad. Se ocupa un gran líder, que este líder se pueda sentar con todos y con todas, esto es lo que nos está faltando.

Ahora que decía que a veces pasa por su cabeza el pensamiento de rajarse, ¿Qué cambios propondría para el trabajo legislativo? ¿Es tedioso, aburrido, y necesita más dinamismo?

Te soy sincero. Jamás me imaginé llegar al Congreso y a la Cámara de Diputados y me da mucha tristeza como en ocasiones se convierte en un vil tianguis, en un mercado. Eso no me gusta. Creo que es vergonzoso para nuestro país. Creo que necesitamos trabajar en otro nivel, necesitamos llevar el nivel legislativo muy por encima del nivel político, no hay que politizarlo. Hay que trabajar, hay que trabajar en unidad. Todo lo que nos está fallando es precisamente por eso, porque no caminamos en unidad con los demás. No te puedes sentir omnipotente, este país es de todas y de todos.

Tenemos que dialogar para poder caminar y llevar a un mejor puerto a México, nuestra bandera por encima de colores y de partidos. Esa es la gran tristeza. Hay mucha pasión pero es una pasión que no vale la pena transmitirla en la Cámara de Diputados.

En cuanto a su trabajo legislativo, ¿Qué sigue para el próximo periodo? ¿Hay alguna iniciativa o algún proyecto que esté trabajando y que nos pueda compartir?

Traigo unas iniciativas muy interesantes, precisamente para las familias del Ejército. Estoy trabajando en algo muy importante para todas las familias de los militares porque creo que han sido maltratadas, han sido descuidadas durante muchos años. Nunca un candidato los ha volteado a ver. Yo sé cuáles son sus necesidades y muchas de ellas, el tema de las viudas, especialmente.

Ya nos comentaba que quiere ser presidente de México pero, ¿Cómo ve la contienda? ¿Sería candidato de Morena?

Totalmente por Morena. Te digo: o presidente de México el 2024 o me voy a los Go Karts con mis nietos armar a los siguientes Checo Pérez. O sea, tengo mucho que hacer, gracias a Dios.

Estoy muy contento, satisfecho, agradecido con la vida, realizado y hoy, con todas las reuniones que tengo, con todo el mundo en todo el país y que estoy yendo a trabajar alrededor del mundo por el bien de México, tengo grandes proyectos que creo que ningún candidato los va a tener.

Si yo veo, en lo personal, que existe un mejor candidato que tu servidor -o candidata- soy de las personas que no se aferran ni al cargo, ni al puesto. No tengo necesidad. Yo no estoy buscando chamba. Meto reversa y lo apoyo, pero quiero un gran líder. México se merece un gran líder. Alguien que nos lleve al primer mundo.

Ya que ya comentaba su amistad con todos los expresidentes, ¿Le han comentado algo sobre sus intenciones presidenciales, como decirle “no sabes en la que te quieres meter” o algo por el estilo?

[Risas] Tengo conocimiento de lo que existe, de lo que hay. Sé que me puede costar la vida, sé lo peligroso que es esto, lo delicado, lo que existe alrededor. Hay mucha gente buena y hay mucha gente mala, pero somos más los buenos que los malos.

Pero también te digo una cosa: si me costara la vida, me voy tranquilo, me voy agradecido porque lo estoy haciendo por mi gente.

Yo no lo estoy haciendo por intereses. Yo no estoy volteando a ver negocios. Gracias a Dios, la vida ya nos sonrió. Ya te dije de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy.

Tanto en las carreras de la Fórmula 1 y en todo los demás, se necesita un gran equipo, una gran estrategia. ¿Cuál es su equipo y su estrategia para lograrlo?

Lo mismo que he hecho: buscar los mejores equipos. Por eso he llevado a mi hijo en diferentes pasos y ha triunfado, porque hemos conseguido los mejores equipos.

El día de hoy, a lo que estoy trabajando y a lo que estoy apostando es al mejor equipo en México. El mejor gabinete de la historia. De las personas que conozco sé que hay muy buenos perfiles y muy buenas gentes en todos los partidos y también en nuestro partido hay gente negativa. Entonces, voy a tratar de tener los mejores perfiles y trataré de tener el mejor equipo, el mejor gabinete que este país ha tenido.

Así es como se trabaja. Un solo presidente -una sola persona- no puede llevar este país a buen puerto. Necesitamos tener a los mejores: el mejor secretario de Seguridad, el mejor secretario de Gobernación y el mejor secretario de Hacienda.

Voy a ser sincero. Hablamos mucho de la inseguridad en el país, pero hay una seguridad de la que no se habla y esa es la más dañina: los políticos corruptos son los que más daño nos han hecho, por encima de los criminales que andan en la calle y esto no lo debemos de permitir.

Hace más daño un político corrupto que cualquier criminal.

¿Y si lo invitaran a participar en otro equipo? Por ejemplo, si alguna otra candidata o candidato de Morena, le invitara a su gabinete, ¿aceptaría? O si lo invita alguien de algún partido de la oposición…

Si me convence que es lo mejor para México... ya caminé con Andrés Manuel López Obrador, puedo caminar con cualquiera. Yo no tengo ningún problema. No me aferro a cargos. Te lo estoy diciendo, no vengo a buscar trabajo. Yo vengo a buscar el bienestar de mi gente y de mi país.

Regresando al tema de la Fórmula 1, ¿Cuál es su previsión para el fin de la temporada?

Fíjate que el día de ayer [jueves] precisamente estaba platicando con Carlos Slim, en la noche, y me decía algo, que yo no había detectado: lo que puede suceder -me decía- es que Checo tiene que estar ahí, tiene que mantenerse en la posición que se encuentra, tiene que seguir peleando hasta el final, o sea lo mismo si en ocasiones tiene que ganar Max o Leclerc, él tiene que ceder, pero tiene que estar en los puntos. (Slim) ve que el crecimiento de Checo viene a más y piensa que, al final del campeonato, se podrá ganar este campeonato por muy pocos puntos. La pelea va a ser entre 3, creo que es Max, Charles y Checo.

Una de las últimas carreras es el Gran Premio de México, ya hacia el final de la temporada. ¿Qué opina, cómo se han ido desarrollando y qué cambios habría que hacerle?

Híjole, ojalá que le podamos poner más gradería, porque es una tristeza que tanta gente se está quedando sin poder asistir. Por eso estoy trabajando en el Gran Premio de Cancún, para el 2025. Estoy seguro que México ya está listo para tener dos Grandes Premios, vemos que por ahí viene ya un próximo piloto mexicano para nuevamente tener dos en la Fórmula 1. Es probable que Pato Howard ya esté en 2024 en McLaren, y eso nos va a dar una gran ventaja ya con dos mexicanos luchando y peleando en los Grandes Premios.

¿Qué significa esto? Que no tenemos que descuidar México. México es el mejor evento del mundo por 5 años consecutivos y tenemos todo, pero nosotros pensamos que México solamente es el Gran Premio de México. No. A toda la gente que viene del mundo les encanta irse a Cancún, a Puerto Vallarta, Mazatlán. Disfrutan todo lo que existe alrededor de México: nuestras comidas, los restaurantes. Ve la derrama económica que genera el Gran Premio de México es maravillosa. Esa misma la quiero para Quintana Roo.

Creo que México puede tener dos Grandes Premios. Estados Unidos va a tener tres va a tener: Austin, Miami y Las Vegas. En México estamos listos y los tres grandes premios de los Estados Unidos se mantienen gracias al piloto mexicano.

Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Me gustaría pedirle un comentario final para los lectores de Publimetro que siguen nuestra cobertura, carrera a carrera, de la Fórmula 1.

Les mando un gran saludo, les mando un abrazo los felicito y tienen razón por la portada que me dejaron a mí. Es verdad, si Checo el día de hoy no puede por sus compromisos de Fórmula 1, pero si mi hijo tuviera la oportunidad de ser candidato a la Presidencia de la República -este 2024- yo meteré a reversa. Renuncio porque sé que sería un mejor candidato, porque sé lo que él quiere para su país.

También es muy bueno que ustedes como medio de comunicación revisen y analicen a los demás hijos de los presidenciales. Hay muchos que no los quieren enseñar porque tienen pecados mortales.

Yo, pueden revisar a toda mi familia. Nosotros podemos caminar, somos gente blanca, gente transparente, gente que hemos luchado y que lo único que queremos es el bienestar.

Ustedes pueden revisar los años que lleva la Fundación Checo Pérez, vean las casas que están haciendo mis hijos en Oaxaca para toda esta gente pobre que se les cayó sus casas y que no ha existido ni existirá un peso de ningún gobierno en la Fundación. Varios presidentes de México se han acercado a mis hijos para proponerles hacer cosas y mis hijos han prohibido precisamente que no se politice.

Esto es lo que hay que hacer con el bienestar, hay que regresar algo de lo que la vida nos ha dado y a nosotros nos ha sonreído con mucho. Vamos a seguir trabajando por los menos afortunados.