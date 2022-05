“Somos amigos de Calderón, Salinas y Fox”, aclara padre de ‘Checo’ Pérez

Después del festejo del Gran Premio de Mónaco, donde Sergio ‘Checo’ Pérez triunfó en la carrera y se viralizó por aventarse un ‘chapuzón’ con Felipe Calderón a una alberca, su padre, el diputado federal por Morena, Antonio Pérez Garibay, salió a aclarar cuál es su relación con el expresidente de México.

Te puede interesar: Checo Pérez renueva con Red Bull hasta 2024

Pérez Garibay ofreció una entrevista al espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, donde especificó que la familia es amiga de Felipe Calderón y otros exmandatarios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Además, dijo que Calderón asiste a todos los Grandes Premios de la Fórmula 1, al ostentar un cargo dentro de la Federación Internacional de Automovilismo.

En este sentido, pese a que el padre de ‘Checo’ Pérez ha sido cercano a estos políticos del PAN y PRI, el abanderado por Morena ha expresado sus deseos para convertirse en presidente de México en 2024 e indicó que AMLO está enterado de sus relaciones.

“La amistad es verdadera con Calderón, Salinas y Fox. Todos son grandes amigos de nosotros y no lo vamos a negar. De eso está enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también es mi amigo. Yo soy amigo de todos”, expresó.

Al respecto, afirmó que tan buena es la relación que ‘Checo’ y la familia tuvieron la oportunidad de desayunar en el rancho de Vicente Fox, acompañados de su esposa, la exprimera dama, Martha Sahagún.

A pesar de la amistad, expresó que nunca realizó ningún tipo de negocios con los expresidentes y se mantiene con las aspiraciones de contender por la presidencia en el 2024, por lo que hizo un llamado a la concordia para evitar la polarización.

“Yo no he hecho negocios con ningún presidente, son mis amigos, no se confundan”, aseveró.

Lo más leído en Publimetro