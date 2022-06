Maduro felicita a AMLO por negarse asistir a la Cumbre de las Américas

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la Cumbre de la Américas, tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela, el mandatario de ésta última nación Nicolás Maduro agradeció el apoyo.

Te puede interesar: AMLO descarta viajar a la Cumbre de las Américas y visitará Oaxaca

El mandatario venezolano elogió a López Obrador por su decisión de no ir a la Cumbre de las Américas, ya que la decisión del Gobierno de EU de excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua es una muestra de acto de discriminación.

“Nosotros hemos expresado nuestra admiración por la claridad y la valentía del presidente López Obrador. Y todo el apoyo a (México). El mensaje que ha enviado él en las últimas semanas de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de las discriminaciones, lo que hace el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos”, declaró.

En su mañanera del lunes 6 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas debido que Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Puedes revisar: 5 razones para estar conectado en todo momento

“Informarle al pueblo de México que no voy a insistir, va en mi representación, en la del gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos no fueron incluidos en la cita por Estados Unidos por su falta de respeto a la democracia.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard será quien represente a México en la Cumbre de las Américas.

La Cumbre de las Américas inicia este lunes 7 de junio, pero será el jueves 9 y el viernes 10 de junio cuando se realizarán los encuentros de los presidentes, jefes de Estado y representantes de los países que integran el continente e invitados especiales.

Lo más visto de Publimetro TV