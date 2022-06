En México hay libertad de prensa real: Ebrard a Blinken sobre dichos de asesinatos de periodistas

El Canciller Marcelo Ebrard respondió a los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien reclamó por la muerte de periodistas mexicanos.

Ebrard Casaubon sostuvo que en nuestro país hay una libertad de expresión real, como nunca antes.

“Yo creo que en nuestro país hay una libertad de expresión real, como no la había habido en muchos años”, indicó.

El secretario señaló que “antes te hablaban y te decían, no puedes criticar al Presidente”, pero ahora hay un ejercicio de retroalimentación prensa-gobierno a través de las conferencias mañaneras.

“En México hay libertad de expresión, eso no hay duda. Por otro lado, respecto a cuando algún periodista ha sido agredido o ha perdido la vida, lo que el Presidente ha dicho es: se tiene que investigar, que haya cero impunidad, cada jueves reportan lo que se ha investigado, sobre cada caso, para que no se olvide”.

La víspera, en un evento de la Cumbre de las Américas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, deploró los homicidios de periodistas en el Continente Americano y recordó el caso reciente de dos comunicadoras asesinadas en Veracruz.

“En México hay libertad de expresión, eso no hay duda. Yo no he visto en lo que llevo todo el Gobierno que a algún periodista le hayan dicho que no pueda hablar, no pueda criticar. Es más, han ido periodistas muy críticos hasta la mañanera, ahí le han dicho Presidente: ‘no estoy de acuerdo contigo’ y ahí les contesta”, detalló.

Entrevistado por medios de comunicación, al término de una conferencia que ofreció en el Consulado de México en Los Ángeles, agregó que adicionalmente, los casos de homicidios de comunicadores están siendo investigados.

“México es un país donde, yo diría, hay una libertad de prensa muy amplia, el Presidente de la República todos los días está dos horas, le preguntan de todo, antes no había ni conferencias de prensa”, aseveró.

Marcelo Ebrard también se reunió con la primera astronauta mexicana, Katya Echazarreta, a su regreso del espacio exterior.