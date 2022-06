Transparencia en gobierno no es cuestión de conservadores: INAI

México ha dado pasos firmes en la garantía del derecho de acceso a la información, pero es prioritario impulsar una agenda común de transparencia, que sea punta de lanza, para lograr un país más democrático, participativo, informado e incluyente, planteó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez.

A su vez, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas afirmó que la causa del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) es defender dos derechos humanos tutelados por los órganos garantes que lo integran, el de acceso a la información y el de protección de datos personales.

Esta es una agenda liberal, el asunto de la transparencia y el acceso a la información pública no es una cuestión de conservadores, es una cuestión de liberales (…) No es correcto que a estas alturas podamos nosotros pretender que no se comprenda, porque no lo saben; no quieren o no pueden comprender que exigir información es un asunto categórico de democracia, de demócratas,

— Precisó.