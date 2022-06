“Sandra Cuevas no se doblega ante nadie ni ante nada”, advierte alcaldesa de la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, manifestó que tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México para inhabilitarla por un año, “no me doblegaré” y revertirá jurídicamente esa decisión, pues el cierre del deportivo Guelatao, por los que se le acusó de abuso de funciones, fue para proteger a los usuarios del inmueble que consideraron que sus instalaciones era peligrosas.

En un mensaje, Cuevas dijo que como alcaldesa tiene las atribuciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas de su demarcación, por lo que expuso que no entiende cuáles fueron las razones para que consideran que se excedió en sus atribuciones.

“Hoy tengo más de 900 usuarios que pueden disfrutar de las instalaciones luego de un cierre de 41 días, si eso es abuso de funciones entonces qué hacemos los alcaldes de oposición, no somos de papel. ¿No puedo tomar decisiones para salvaguardar la vida de la gente? ¿Por eso pretenden destituirme e inhabilitare? Lo volvería a hacer porque no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie”.

Aunque no mencionó por su nombre a Morena, dijo que el partido “guinda” pretende doblegarla y por eso han intentado acusarla de diversas faltas, pero que no han podido comprobarle que haya violentado la ley, además de que su trabajo en la demarcación la respalda y por eso no cederá a presiones políticas.

“No pueden combatir mi trabajo en territorio, no hay quien me gane en territorio, no pueden encontrarme casas, negocios, dinero a mí ni a mi familia, por eso recurren a la creación de situaciones legales para doblegarme, nunca verán a Sandra Cuevas doblegarse ante nadie ni ante nada, ni lamerle los zapatos a nadie ni mucho menos pagar a través de contratos a ningún medio de comunicación para que hablen bien de mí”.

Finalmente, Cuevas destacó que ella sola pudo poner en jaque al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, por lo que este nuevo episodio será el “tercer round” que gane al gobierno capitalino: “No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por la gente”.