Acusación de vínculos con el narco también se gestó en el extranjero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las acusaciones de que tiene nexos con el narcotráfico son parte de una campaña orquestada tanto en México como “en el extranjero”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador afirmó que recientemente se acusó a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, de que había sobornado a periodistas, así como que pensaba eliminar a cómplices o testigos. Sin embargo, tales acusaciones no llegaron a los medios de comunicación de México: “Era para que se transmitiera la noticia en todos los medios. No salió en los programas de radio, en los periódicos… no salió en la telera. No fue nota”.

A diferencia del escándalo de cuando se le acusó de tener vínculos con el narcotráfico, el presidente López Obrador criticó la respuesta al respecto: “El mismo Calderón no habló [sobre García Luna], ¡Qué ingratitud!”.

En #EEUU consideran cómplice la actitud de @lopezobrador_ de no combatir al narco.



En México, el presidente admite que la Pax Narca prevalece en varios estados como en Sinaloa, donde “gobierna” su partido.



Y aún se preguntan por qué #Morena ganó en las rutas del narco. — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) June 17, 2022

“El otro día estaba viendo sobre cómo decían que el gobierno, yo, tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada, porque nosotros tenemos principios y lo que estimo más importante es mi honestidad. Lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar”, dijo el mandatario.

Sobre el origen del estudio, señaló que “una empresa, un grupo” fue quien lo hizo y que pronto dará a conocer detalles. “Esto se maneja aquí, pero también es posible que se maneje desde el extranjero”, afirmó.