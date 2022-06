Guardia Nacional solo apoyó en 13 de 32 estados a buscar a desaparecidos en el último mes

Entre el 21 de mayo de 2022 y el pasado 20 de junio, la Guardia Nacional (GN) realizó 36 acciones de apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, sumando 201 apoyos desde el 1 de enero de 2022. A pesar de que las 32 entidades federativas reportan casos de desaparecidos, la GN concentró las acciones de apoyo en solamente 13 estados.

Te recomendamos leer: Tras reporte de 100 mil desaparecidos en México, exigen al gobierno resultados

Tales acciones consisten en ser encargados de la seguridad durante el traslado, y en los trabajos de búsqueda; además de peritajes forenses y el empleo de los binomios canófilos.

Durante el periodo citado, las acciones se focalizaron en Veracruz (8 apoyos), Guerrero y Tamaulipas (5 apoyos), Michoacán (4 apoyos), Coahuila y Ciudad de México (3 apoyos), y Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco y Puebla; con un apoyo.

Desaparecidos en México Estados que contaron con al menos un apoyo de la Guardia Nacional (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esfuerzos para poner fin a las desapariciones

En México existen más de 100 mil desaparecidos, además de más de 50 mil cuerpos no identificados en morgues y fosas comunes. La cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, aunque el 97% se refiere a casos posteriores a 2006 y solamente en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores, por lo que la impunidad en esta materia es muy alta.

Al respecto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias han manifestado una gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamaron a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos, que siguen ocurriendo.

Crisis forense. Estados en los que este mes no hubo apoyo de la Guardia Nacional para la búsqueda de desaparecidos (Fernanda Villanueva / Publimetro)

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en México, con 15 mil 23 casos registrados. Le siguen Tamaulipas con 12 mil 62; Estado de México, con 11 mil 54, Nuevo León, con 6 mil 256 y Veracruz, con 5 mil 810 casos.

“En este programa o en este apoyo se emplearon 689 elementos de la Guardia Nacional, los cuales tienen a su cargo principalmente la seguridad en el traslado y trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, algunos peritajes forenses y el empleo de binomios canófilos para la búsqueda de personas desaparecidas” — Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional.

3 PREGUNTAS CON

Héctor Segovia Tavera, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Cuál es la situación que estamos pasando en el tema de desaparecidos y la participación de la Guardia Nacional?

En primer lugar, la Guardia Nacional no está preparada para ello. Está improvisada en la formación de soldados. La Guardia Nacional, en su mayoría, son de procedencia militar con esa preparación que tienen. Entonces, no tienen la preparación de un investigador para que dé esos resultados.

Cada quien tiene su especialidad. Por ejemplo, a la policía de investigación se les da formación con todo lo relacionado con criminalística, criminología y todo. El soldado no está preparado para eso, porque esa no es la formación de un soldado.

Además, quien maneja la Guardia Nacional no tiene otra mentalidad. El comandante de la Guardia Nacional es un militar, pero por encima de él está una señora que es periodista, Rosa Icela Rodríguez, que sí, estuvo en el ambiente de la Policía, etcétera, pero no es la formación de ella. Es una persona que no tiene formación policiaca, de investigación, por eso son nuestros resultados tan nefastos y tan negativos.

También puedes leer: Mazatlán, el destino de sol y playa con más desaparecidos en el país

¿Qué más se necesita, además de la formación, para que esta situación empiece a cambiar?

En una política apática, donde hay flagrancia de delitos, si no se actúa, va a seguir creciendo la delincuencia. Es como las cucarachas, si usted no le pone insecticida a ese lugar, se van a empezar a reproducir.

A mayor delincuencia en un lugar hay que acudir, hacer las investigaciones, prevenirlos y tener en consideración que se pueden pasar a otro estado. Es una situación que se puede ver en la naturaleza.

Siempre tiene que ver con que alguien ponga límites. Vemos que crecen los homicidios, los secuestros y las extorsiones porque no se han puesto límites. Entonces es una política errada, eso es la verdad.

Queda una reforma constitucional pendiente para el presidente López Obrador: que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo influirá esto en la eficiencia de esta institución?

Con el debido respeto que me merece la representación presidencial, de la banda presidencial, esto es demagógico. Decir por escrito que pase la Guardia Nacional al Ejército, pues… si ya lo está manejando. Quién maneja a la Guardia Nacional es el Ejército en sí.

Sabemos que el comandante principal de la Guardia Nacional es un ex militar retirado, y a pesar de eso, él le debe lealtad al secretario de la Defensa. La Guardia Nacional es militar ya desde ahorita, eso es obvio. Aunado a otra situación hay otro tema muy importante, que es el de los derechos humanos.