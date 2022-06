Resolver la crisis del agua de Nuevo León le toca al gobierno estatal: AMLO

Con diálogo y desayunando una machaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al gobernador Samuel García reunirse con empresarios para resolver la crisis hídrica que se vive en Nuevo León.

El presidente fue cuestionado sobre el reclamo de Samuel García, de que ni otros estados ni la Federación han enviado pipas de agua en apoyo a la población neolonesa, cuando antes cualquier tragedia, Nuevo León es “el primer estado en apoyar”, reviró García durante el fin de semana.

“Se les está apoyando. Desde el gobierno anterior hay un dinero destinado a la presa Libertad para abastecer de agua a la zona metropolitana”, comentó AMLO.

“Estamos ayudando al grado de que [se envió] a un funcionario de Conagua, que fue solicitado para hacerse cargo del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis. Me pidieron la autorización y la di”, añadió.

López Obrador recordó que se le debe dar preferencia al consumo doméstico del agua. “Es un asunto de definir prioridades. Se les debe de cobrar el agua a quienes tienen consumo para uso excesivo. Son decisiones que allá deben de tomarse. Nosotros no podemos intervenir, pero si hay opciones”, añadió.

Será una crisis transitoria: AMLO

El presidente también detalló que será una crisis transitoria, por lo que no es necesario revisar concesiones otorgadas a las refresqueras y cerveceras.

“Ahora es un periodo de sequía y se buscan opciones para resolver a mediano y largo plazo. Ahora es un asunto de emergencia y hay que tomar decisiones, pero eso depende de las autoridades locales. Buscar la alternativa, sin necesidad de quitar concesiones o de sancionarlos. Que los inviten a desayunar, una machaca, y decirles ‘te toca tanto, va a ser así’”, añadió.

El presidente concluyó que las amenazas no son la opción. “Nada de que no me estás dando dinero suficiente, o no has cumplido con los convenios y ya vas a ver lo que va a suceder”.