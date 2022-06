‘El sueño americano ha cambiado, los migrantes van a sufrir’, advierten especialistas

Luego del trágico hallazgo de más de 50 migrantes muertos por asfixia en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 12 de julio visitará la Casa Blanca para encontrarse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una reunión bilateral cuyo objetivo es evaluar avances en diversos temas, entre ellos, el migratorio.

“Una tremenda desgracia. Estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos”, explicó este martes el presidente López Obrador al iniciar su conferencia de prensa matutina.

A la condena global se sumó la de diversas instancias internacionales, que exigieron a los gobiernos de Biden y AMLO “una investigación rigurosa tras la muerte de decenas de personas en un tráiler abandonado en Texas”.

Es el caso de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que “están consternados y profundamente entristecidos por la muerte de decenas de personas encontradas ayer en el remolque de un tráiler abandonado en el estado norteamericano de Texas”, informaron ambas instituciones en un comunicado conjunto.

“Esta no es la primera ni será la última tragedia de este tipo, ya que los traficantes de personas siguen aprovechándose de los migrantes y otras personas vulnerables que solo buscan una vida mejor para ellas y sus familias”, declaró Michele Klein Solomon, Directora Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

La policía bloquea el lugar donde se halló a un semirremolque con decenas de migrantes muertos, 27 de junio de 2022, en San Antonio, Texas.

De acuerdo con el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM, casi tres mil personas han sido reportadas como desaparecidas o fallecidas al tratar de cruzar la frontera de México a Estados Unidos desde 2014; esta última tragedia eleva el número total de muertes en los primeros seis meses del año a 290.

“Sin suficientes vías regulares para buscar protección, personas vulnerables y desesperadas seguirán siendo presa de los traficantes o se verán forzadas a recurrir a medidas desesperadas para cruzar las fronteras. Entre las personas que emprenden estos viajes se encuentran solicitantes de asilo y refugiados que huyen de la violencia, la persecución y las violaciones de los derechos humanos, así como migrantes, víctimas de trata de personas y otros”, declaró Matthew Reynolds, Representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe.

Tenemos que estar atentos a este problema migratorio, que no es un problema reciente. Se agudizó en la década de los años 50 y que con el paso de los años se va a ir incrementando, por lo tanto, tenemos que proponer soluciones y acciones reales y que sean acordes al contexto que estamos viviendo. — Norma Soto Castañeda, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

“Lo que se necesita son alternativas más seguras a estos peligrosos desplazamientos irregulares, que garanticen un acceso expedito a los procedimientos de asilo para quienes buscan protección internacional. Evitar la pérdida de vidas debe ser la prioridad para todos”, añadió.

De acuerdo con la OIM y ACNUR, las personas que viajan por esta ruta están expuestas sistemáticamente a graves violaciones de los derechos humanos y a la explotación por parte de pandillas criminales. Es por eso que ambas instituciones “continúan solicitando acciones concretas para reducir la pérdida de vidas a lo largo de las rutas migratorias en todo el mundo, fomentando la cooperación regional para proteger los derechos y las vidas de las personas en situación de movilidad, al tiempo que se abordan las causas fundamentales del desplazamiento y la migración insegura o irregular, de acuerdo con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial para los Refugiados”, concluyen.

3 PREGUNTAS CON

Norma Soto Castañeda, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

¿Cuáles deberían ser los puntos clave en esta reunión que van a tener el presidente Biden y el presidente López Obrador en julio? Especialmente en cuanto a migración

– Tenemos que hablar de un planteamiento de raíz. Es decir, los propios países, al interior tienen que empezar a generar políticas de desarrollo interno para evitar estos flujos migratorios y no tener una fuerte dependencia de Estados Unidos. Que cada gobierno, de México hacia abajo (toda la América Latina) hagan buenos planteamientos económicos que coadyuven al desarrollo porque, como que ya nos estamos acostumbrando a que Estados Unidos invierta en nosotros en paquetes de apoyo para evitar esta serie de problemas. Pero, ¿nosotros que estamos haciendo?

Lo primero sería un planteamiento interno favorable y ad hoc a la realidad que estamos viviendo, que coadyuve para los lugares más pobres, más olvidados, donde se necesita mayor desarrollo y crecimiento.

El segundo punto que tienen que tocar son medidas más estrictas para las caravanas, porque, si bien es cierto siempre vemos que, en la medida en que van avanzando por los diferentes países, pues se va disminuyendo la caravana por enfermedades, inanición, insolación, pero toda esta serie de cosas se pudiesen haber evitado si no se hicieran estas caravanas.

Sostuve comunicación con el Secretario Alejandro Mayorkas @SecMayorkas sobre tragedia en San Antonio. Trabajaremos juntos, México y Estados Unidos, para ubicar y sancionar a los responsables de la tragedia. Equipos ya entran en comunicación para ello. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

Que los propios gobiernos sean los que las controlen y, ¿cómo vamos a controlarlas? Volvemos a que cada país, de manera interna, avance en lo que está fallando en toda América Latina: la seguridad. El hecho de que la violencia haya avanzado cada vez más fuerte, porque ya ha superado a los gobiernos, a las 13 estrategias gubernamentales, entonces eso hace que la gente tenga que emigrar.

Un tercer punto gira en torno a las visas de trabajo, que se van a dar por algún tiempo. Ahí se debería hacer una organización con las embajadas. Por ejemplo en Nicaragua, que la embajada de Estados Unidos en Nicaragua saque la convocatoria de que se van a dar visas de trabajo para 100 personas y que todo eso se pueda solucionar sin que la persona tenga que irse a una caravana, sin que tenga que moverse de su lugar.

Se sabe que hay temporadas en las que se puede hacer. Canadá así lo hace, con convocatorias y ver qué tipo de trabajo se va a permitir. Eso evitaría tanta muerte, tanto conflicto, tantas situaciones tan feas que hemos visto que les pasan a los migrantes.

El presidente Biden llegó al poder en el año 2021. Desde entonces, ¿Cómo ha avanzado la política migratoria en Estados Unidos?

No se ha notado ningún cambio porque sigue aplicando todavía políticas que generó Donald Trump. Por ejemplo, el título 42, que significa “mientras yo te doy la oportunidad de que ingreses a los Estados Unidos, te tienes que quedar en México”. Donald Trump dijo que todos los migrantes se tienen que quedar en México, así se vayan a esperar un año, dos años o más tiempo. Se tienen que quedar en territorio mexicano y eso genera un conflicto para nosotros y no es una política que haya cambiado Joe Biden. También, lo que ellos han manifestado es “no vengan a los Estados Unidos” porque no va a resolver el problema.

Ya no es el hecho de decir “Me voy a los Estados Unidos y ya todo salió bien”. El sueño americano ha cambiado. Los migrantes van a sufrir discriminación, no van a ser tratados como personas, con todos los derechos y prerrogativas. Ellos saben que van a estar en una situación poco favorable. ¿Cuál es su paliativo o qué los hace sentir bien? Que van a ganar en dólares, que hay lugares donde pueden comer gratis, porque hay esa oportunidad.

Reporte del Cónsul Minutti desde San Antonio pic.twitter.com/xpe0Ki8ahm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

La política no ha cambiado mucho. Está avanzando de manera lenta y eso es como hacerlos desesperar y que se quieran regresar. No ha cambiado porque el propio Estados Unidos sabe que no puede recibir a todas las personas. Tuvo interés por recibir a tantos ucranianos por la guerra, pero también entraban primero y los demás empezaron a protestar por la discriminación.

El 12 de julio, AMLO se va a reunir con Biden en la Casa Blanca, ¿Qué expectativas podemos tener de este encuentro?

Indudablemente se van a tratar problemas de lo que es migración, inversión, seguridad y control fronterizo. Son los temas fundamentales y cada vez que se reúnen es para ver qué se está haciendo.

México es el que tiene más problemas porque entran las olas de personas mucho más rápido. Siento que tiene que ser regulado. Está bien que vengan, pero no hacer destrozos exigiendo que rápido les den los papeles. Que el propio Gobierno sea transparente en cuanto a los trámites y que no tengan que tomar las instalaciones en Chiapas en la oficina migratoria. Mientras México no tenga una regulación de carácter humanitario y eso es una gran tarea. Lo que le falta a México es la parte jurídica. Es en donde estamos fallando.