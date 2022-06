Reconoce AMLO que delincuencia organizada tiene vínculos con gobiernos estatales y municipales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó existen zonas del país en los que aún existe asociación delictuosa, aunque “cada vez menos, porque no se tolera la impunidad”.

“Muchos de los casos que todavía tenemos tienen que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país, pero se va avanzando, porque no se permite la impunidad arriba”, explicó López Obrador durante la conferencia de prensa matutina.

“En el Gobierno Federal es cero impunidad, y cada vez es más evidente cuando hay corrupción e impunidad en autoridades locales. Esto se manifiesta cuando no hay resultados en una fiscalía estatal. Cuando en vez de disminuir los delitos, aumentan”, añadió

Como ejemplo, dijo que a la llegada de Cuitláhuac García al gobierno de Veracruz se cambió al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y que “A partir de que hubo ese cambio, mejoraron las cosas”, añadió López Obrador. “Yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí fue notable el cambio”, dijo el mandatario.

Por otro lado, vinculó el asesinato de los sacerdotes en Chihuahua con este tema. “Merece una explicación a fondo de las autoridades locales, porque ¿cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo mundo supiera a que se dedicaba y no lo tocaran?, ¿por qué?, ¿cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades”.

Finalmente, López Obrador explicó que esta “convivencia perversa” surge de los apoyos que se dan en campañas políticas. “Estados que se descompusieron por completo porque, para imponerse y hacer fraude, hicieron acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia, y crearon monstruos y toda una red de complicidades, de componendas”.

También puedes ver: