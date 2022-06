Precios de las gasolinas seguirán subiendo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se va a prolongar la crisis de precios altos en combustibles, debido a que no existe suficiente capacidad de refinación de petróleo en el mundo. Es por eso que uno de los objetivos de su gobierno es que en 2023 México procese toda la materia prima que requiere y no comprar gasolinas ni diésel, explicó este miércoles en conferencia de prensa.

AMLO señaló que, a nivel mundial, se dejó de invertir en refinerías. “Influyó, ya lo dije, no fue eso lo decisivo, pero si influyó el hecho de que se pensaba que iba a avanzar más rápido el cambio energético, la transición energética, que ya no se iba a necesitar el petróleo, que los carros eléctricos iban a predominar, que ya no se iba a consumir petróleo”.

Te recomendamos leer: Identifica INM a dos mexicanos sospechosos por muerte de migrantes en Texas

El mandatario afirmó que la pandemia de Covid-19 tuvo un papel relevante en este tema. “Además, vino la pandemia y se cayó el precio del petróleo. Muchas refinerías se pusieron en venta, por eso compramos la de Deer Park (o parte de las acciones) y fue una buena compra”.

Al respecto, el presidente señaló que este año, prácticamente, ya se recuperó “lo que se destinó para comprarla, porque ahora refinar es un gran negocio”.

“No sólo hay que extraer petróleo para cubrir la demanda, si no que hay que refinarlo porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros. Nosotros tenemos posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en 2023, el año próximo. ¿Por qué el año próximo? Porque vamos a tener completamente terminadas las obras de modernización de las seis refinerías que existen”, añadió el presidente.

Explicó que se han invertido cerca de 50 mil millones de pesos en la modernización de las refinerías, las cuales recibieron al 20% o 30% de su capacidad y ahora están en el 60%. Afirmó que se buscará lograr el 80% de su capacidad.

“Eso nos ayuda. Tenemos la de Deer Park que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo crudo y produce gasolina y diesel. Esa refinería no produce combustóleo, que eso es bueno, porque el combustóleo es más barato y más contaminante. Pasado mañana vamos a iniciar vamos a iniciar la etapa de arranque de la refinería de Dos Bocas, yo estimo que para el año próximo ya estemos produciendo 340 mil barriles de petróleo”, concluyó.

También puedes ver