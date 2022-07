Migración, energía y seguridad internacional, entre los principales pendientes de Biden y AMLO

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inicia una visita oficial de trabajo a Estados Unidos, donde junto a su homólogo estadounidense, Joe Biden, tratará temas relacionados con migración, la inflación, la reactivación económica de la región; entre otros.

López Obrador llega a Estados Unidos después de haber cancelado de última hora su participación en la XI Cumbre de las Américas el mes pasado, después de que no se invitó a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, al no ser considerados “democráticos” por Estados Unidos.

Este encuentro llega también tras la tragedia del pasado 28 de junio, donde murieron más de 50 migrantes en la caja de un tráiler que fue abandonada en San Antonio, Texas. Esta tragedia motivó que el presidente López Obrador revelara la fecha del encuentro entre ambos mandatarios.

Sin embargo existen temas que organizaciones internacionales advierten que están quedando fuera de la mesa. Para los especialistas David L. Goldwyn, ex enviado especial para la Energía Internacional con el Presidente Obama; Neil Brown, ex senador republicano y para Andrea Clabough, asociada de Goldwyn Global Strategies, LLC, la “futura prosperidad económica de México está en peligro”, debido a la política energética de López Obrador, en la que hay grandes diferencias con el modelo adoptado en Estados Unidos.

“En los meses transcurridos desde que el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se reunieron por última vez, la energía ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda. Los socios de Estados Unidos en todo el mundo reconocen cada vez más la enorme inversión necesaria para satisfacer nuestras necesidades críticas de seguridad energética, asequibilidad y sostenibilidad, y la necesidad de cooperación internacional para lograrlo. Pero México no. En estos meses, México ha continuado su pivote hacia el interior y ha alejado aún más la asociación con Estados Unidos. La reciente negativa de AMLO a asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuando otros líderes políticos de izquierda en América Latina no fueron invitados debido a sus antecedentes en materia de derechos humanos, fue el desaire más público hasta la fecha”, escriben los especialistas en el sitio The Atlantic Council.

Para los autores, la tensión fundamental radica en los esfuerzos en curso de la administración de AMLO para echar abajo la reforma energética de Peña Nieto, en lo que consideran “un intento de renacionalización del sector energético de México”.

“Estos esfuerzos han dejado a su administración envuelta en disputas legales con inversores privados tanto estadounidenses como internacionales, una situación sobre la que la Administración Biden ha expresado su preocupación durante varios meses”, añaden.

Los especialistas consideran que la decisión de AMLO de reafirmar el dominio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha llevado a inyecciones fiscales de miles de millones de dólares para apuntalar sus finanzas en dificultades, mientras que no se hace nada para mejorar su rentabilidad. “Por otro lado, se margina sistemáticamente a los actores privados en áreas en las que compiten con los campeones estatales. Las víctimas incluyen todos los tipos de energía -eólica, solar, gas natural y productos refinados de Estados Unidos- y las empresas y los consumidores que dependen de esa energía”

“En la práctica, sin embargo, los intentos de AMLO de favorecer a Pemex y CFE han conducido a repetidas violaciones flagrantes de las obligaciones de México en virtud del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) y de la legislación mexicana, los esfuerzos para separar la energía del T-MEC, la captura de los organismos reguladores antes independientes y la presión sobre el poder judicial”, concluyen.

3 PREGUNTAS CON

Eileen Matus, directora de la Maestría en Derecho de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y Directora de Legal Tec Lab, del Tec de Monterrey.

¿Cuál es su previsión del encuentro entre AMLO y Biden?

Creo que el tema de las migraciones es un tema que ha venido pasando durante muchos años, previo a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia.

Se fueron dando diferentes cuestiones políticas, que no se pueden dejar de lado, para entender lo que está pasando el día de hoy. Independientemente de que tenemos cambios de liderazgo presidenciales en ambos países (que también juega una cuestión importante en la reunión del presidente López Obrador y Biden), creo que esto plantea algunos temas importantes que se pueden realizar en esta reunión.

Este encuentro se realiza un mes después de que el presidente López Obrador decidió no asistir a la Cumbre de las Américas y envió al canciller Ebrard su representación y esto es importante por lo que simboliza: López Obrador no viaja a Los Ángeles en manera de reprimenda a la Casa Blanca por no invitar a países de tendencia izquierdista y no considerados como democracias: Cuba, Venezuela y Nicaragua. También va en un momento en el que el flujo migratorio por la frontera sur de Estados Unidos y de México sigue creciendo y, a la par de que sigue creciendo, no debemos de olvidar que es un flujo importante también para el crimen organizado. Esto quiere decir que los peligros para los migrantes aumentan. Vimos lo que sucedió hace unas semanas con los más de 50 migrantes encontrados muertos en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas.

La reunión también se da en un momento donde la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al presidente Biden para poder poner fin a la controvertida política migratoria conocida “Remain in México” (Quédate en México), que era una política migratoria que básicamente se implementó durante el período de Trump, en donde todas las personas que pedían asilo tenían que esperar su proceso en México. Entonces, entonces estos antecedentes son sumamente importantes porque nos pone un poco sobre el mapa de los puntos que se tienen que tocar sobre la mesa y también nos pone en alerta sobre aquellos que se tendrían que tocar y que no hay claridad.

De la Cumbre de las Américas, a la que no asistió el presidente López Obrador, surgió un documento importante que se llama “La Declaración de Los Ángeles”, que básicamente es un compromiso de varios países para ayudar a regular los flujos migratorios en la región.

Es importante que previo esta declaración, en 2021, la vicepresidenta Kamala Harris -que es la encargada de llevar toda la política migratoria en Estados Unidos- visitó Guatemala y México y ahí se firmaron algunos convenios, como en un memorando (que no es una cuestión obligatoria, pero que asienta una serie de elementos que son previos a esta declaración de Los Ángeles). Entonces, a pesar de que el presidente López Obrador no fue por un gesto político, el canciller de nuestro país asistió en nombre del presidente y es un firmante de esta declaración para atacar el problema de cómo se está atendiendo la migración.

¿Qué temas se quedarán fuera de esta reunión?

Creo que, a partir de los sucesos mencionados, se generó esta reunión como de emergencia, sobre todo por la ausencia en la Cumbre de las Américas del presidente, porque a pesar de que estaba ahí el canciller, pues no es lo mismo abordar estos temas cómo sería directamente con el presidente.

Ahora hay una situación primordial para ver temas sobre las cuestiones como la inflación y la cuestión migratoria, pero creo que hay otra serie de temas que están por definir cómo se van a realizar de manera conjunta. Por ejemplo, la contrarreforma energética en nuestro país, en donde se cambiaban ciertos parámetros de varios aspectos en el sector energético. Uno de ellos afectaba directamente a los mercados energéticos, que al final son el motor primario del desarrollo de un país. Entonces, para Estados Unidos, para América del Norte, como potencia energética, pues es una gran oportunidad para que México pueda mover toda su productividad y logre una mayor integración económica a nivel regional, en donde se contemple al sector energético como pieza fundamental.

No sabemos si habrá una reunión al respecto, porque eso tampoco lo tenemos tan claro, pero hay temas importantes tanto de energía, o temas de mercados digitales, de cómo se manejan los datos fronterizos la sección 19, entre otros. Yo no creo que en esta reunión se vayan a tratar estos temas. Creo que están siendo claros porque son temas sumamente delicados para la política del país. Entonces no creo que vayan a hablar así, sin previo anuncio. No me parece que vayan a tratarlos, por lo menos de manera profunda en esta reunión.

Tal vez hablen de las cuestiones de generación de energías limpias, no tanto hablar de la política energética, creo que eso ya es un problema mucho más… rasposo.

¿Considera que los temas de la reunión son suficientes o habría que añadir otros?

Siempre tener a los actores realmente involucrados, pues es importante para tener su perspectiva. Creo que más allá de agregar puntos, creo que sugeriría hacer el análisis de los puntos de manera integral, no de manera individual.

Hay una serie de factores que juegan un rol importante, sobre todo, en el hecho de que hay redes de tráfico de migrantes que han encontrado una fuente de negocio particularmente rentable y esto contribuye de manera importante a explicar el aumento de los flujos.

No solamente es terminar con las causas de origen, independientemente de que ya existe una herramienta internacional firmada por los países como el convenio de Palermo. Creo que es importante tratar de entender, por lo menos en un inicio -a nivel normativo y de implementación- cómo se van a combatir estos delitos a nivel regional e interregional. No solamente en Norteamérica, que es México y Estados Unidos, pero también entre las regiones de Centroamérica y Sudamérica también.

La cuestión más importante es realizar un análisis holístico de todos los factores que se ven involucrados cuando se da la migración. Uno de ellos es, no solamente buscar ayudar a resolver causas originarias, sino también generar una normatividad internacional para poder sancionar el delito de tráfico de migrantes, porque si no, más migración habrá para los traficantes.

La migración es un negocio de donde vienen muchos ingresos. Más o menos un migrante, para llegar a Estados Unidos, paga en promedio cuatro mil dólares, por persona. Este delito contribuye de manera importante a explicar el aumento de los flujos.

Los traficantes no van a buscar detenerse. No hay que dejar de lado que si se realiza un análisis de cómo ha cambiado o cómo ha sido modificada la política migratoria en la última mitad del siglo en Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que puede haber un nivel de discrecionalidad altísimo por parte del Ejecutivo. Entonces también es interesante plantear, qué está pasando ahí, qué hay detrás de todas estas modificaciones que van cambiando y van generando detrás de estas políticas a lo mejor discriminatorias o políticas más abiertas o menos abiertas de los presidentes que van tomando, según el liderazgo de nuestro vecino del norte.