Arturo Zaldivar ataja críticas por serie Caníbal y asegura que fue un éxito rotundo

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, aseguró que la serie que impulsaron llamada Caníbal: indignación total, cumplió con el objetivo de visibilizar los feminicidios que se cometen en el país, así como generar reflexiones entre los mexicanos y que las autoridades se involucren de lleno para frenar esta problemática.

Durante su pronunciamiento que realiza una vez al mes, el titular de la suprema corte, afirmó que el contenido que se reprodujo por la televisión abierta tuvo un alcance de más de 26.7 millones de personas a nivel nacional, por lo que calificó como un “éxito rotundo” esta serie.

En tanto, atajó las críticas que se dieron por presentar al feminicida de esta serie como protagonista de la misma y el manejo que se dio de los casos de las víctimas que fueron asesinadas, en donde afirmó que se trató con sumo cuidado cada uno de los casos que se expuso para evitar que se reevictimizara a las familias.

Esto luego de que colectivos y organizaciones feministas se pronunciaran en contra de la serie al afirmar que al feminicida se le glorifico al considerarlo como “caníbal”, en lugar de tacharlo como “feminicida”.

Las pocas criticas que hubo a la serie fue de personas que no vieron la serie. Vi hilos en Twitter de usuarios que criticaron la serie cuando solo habían visto el tráiler, es como si yo criticara un libro por la portada, de tal suerte que no podemos tomar en cuenta esos señalamientos. Ahora, para quienes sí vieron la serie, insisto, no hubo apología al delito; hubo acompañamiento de las familias. El monstruo verdadero es la impunidad, no hubo reevictimización en ningún momento.

— Precisó enlace ministro.