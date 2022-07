“Se me iba a ver la panza”, responde AMLO a críticas de su viaje a la Casa Blanca

La mañana de este jueves, Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas que él e integrantes de su gabinete recibieron durante la visita oficial de trabajo que realizó a Estados Unidos el pasado 12 y 13 de julio.

López Obrador aprovechó un momento de su conferencia de prensa matutina de este jueves para responder a la fotografía viral de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, quien fue captado en el interior de una tienda en Estados Unidos.

“Se metió en una tienda, creo que en el aeropuerto o en un centro comercial, y miren lo que puso Loret de Mola. Entonces, ¿ya no van a poder ir a comprar nada los servidores públicos? Por cierto, dejó dicho Garduño que no compró nada, para que yo se lo informara a Loret”, comentó el presidente, seguido de la crítica: “Imagínense si alguien se encuentra de shopping a Loret de Mola. ¿Con qué autoridad moral [critica]? Están molestísimos”, añadió.

Aprovechando la gira, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se fue de shopping a la tienda ultra fifí Neiman Marcus de Washington. Ya sabe, la pobreza franciscana. pic.twitter.com/bGfIAJn5vM — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 13, 2022

En ese momento, el presidente aprovechó para comentar las críticas más destacadas a su gira de trabajo. “Primero decían que como no había asistido a la Cumbre de las Américas no me iban a recibir en la Casa Blanca, que me iban a regañar y jalar las orejas. El presidente Biden es una persona excepcional, hay simpatía mutua, pero estaban esperando los choques”, advirtió.

“Luego, los especialistas del antiguo régimen, del neoliberalismo, internacionalistas dijeron “Ah, pero no es visita de Estado”, y toda esa formalidad -casi monárquica- los fascina” y remató: “¡Y que no me desabroché el saco!, ¡No, pues se me iba a ver la panza!. Y entonces: “¡Miren la panza por la barbacoa, los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, la guajolota!”. Bueno, pero en fin”, concluyó el presidente.

