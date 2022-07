Caro Quintero pelea extradición a Estados Unidos con amparos: AMLO

Rafael Caro Quintero está peleando su extradición a Estados Unidos con amparos, los cuales fueron presentados el fin de semana, informó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina. Pero si se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo”, dijo López Obrador.

“Se va actuar, como siempre, de manera legal. Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar que no haya corrupción, y no haya cualquier acto contrario a la ley. Porque este asunto, para los jóvenes, tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo. Fue creo que un sábado en 2013 y ya cuando sale, y se anuncia, pues resuelve de que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido, pero ya se le había liberado”, añadió.

Caro Quintero capturado en el Triángulo Dorado Foto: Especial

El mandatario recordó a los 14 marinos que murieron tras el desplome de un helicóptero en este operativo, mientras que un marino permanece hospitalizado.

La DEA no participó en detención de Caro Quintero

López Obrador aprovechó parte de la conferencia de prensa matutina de este lunes para comentar el operativo del viernes por la tarde. “Lamento mucho la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero, la Marina actuó en apoyo de la Fiscalía [General de la República] para ejecutar una orden de aprehensión”, comentó.

“Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia, con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía, con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, no tuvieron injerencia directa”, comentó el mandatario, quien descartó una acción directa de la agencia, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió información al respecto, pero la DEA no respondió”.

“A veces tienen sistemas de información y hay cooperación. Estamos hablando de equipos, de drones. Pero no hubo eso… y mucho menos elementos”, comentó el mandatario.

“¿Por qué se lo atribuyen? Son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador [Ken Salazar] aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración, y eso fue lo que originó la versión de que habían participado. La información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación”, dijo López Obrador.