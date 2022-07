“¡Presidente, me amenazaron de muerte!”, pide periodista apoyo a AMLO

Al finalizar la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles, el reportero Rodolfo Montes denunció haber sido amenazado de muerte y que la seguridad de su familia está en peligro.

“¡Presidente, me amenazaron de muerte, presidente! ¡Por favor, por favor, presidente!”, interrumpió el reportero cuando el presidente estaba por concluir su conferencia. “¿Quién te amenazó?”, cuestionó el mandatario a su regreso.

“Me he ausentado de sus conferencias, ando a salto de mata como un delincuente, presidente”, comentó Montes. Entre lágrimas, narró los hechos: “Recibí una llamada el 8 de julio…. Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosa Icela, Alejandro Encinas, tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas del estado donde andaba, comentó.

Montes comentó que el mecanismo de protección a periodistas le retiró este miércoles los escoltas, y que este mismo día, a las 2:00 horas su hija salió del país. “Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia, quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad”, añadió.

López Obrador afirmó que el Gobierno Federal le seguirá apoyando e instruyó a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quedarse al final de la conferencia para apoyarlo.

Reportero denuncia amenazas de muerte frente a AMLO

“Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo el mundo, presidente. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y estoy presentando todo en la Feadle, presidente. Perdón”, dijo Montes al mandatario.

“Tienes todo nuestro apoyo, no estás sólo. Y a los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie”, respondió López Obrador.

No es la primera vez que un reportero que asiste a la conferencia de prensa matutina señala haber recibido amenazas. Susana Carreño, de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara fue la más reciente víctima de un ataque, que la mantiene hospitalizad; mientras que Lourdes Maldonado, en Tijuana, denunció amenazas en 2019 y fue asesinada en enero de 2022.